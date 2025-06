Ludwigshafen – Falsche Polizeibeamte erbeuten 12.000 Euro – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (25.06.2025) und am Donnerstag (26.06.2025) wurden um die Mittagszeit drei Senioren im Stadtgebiet Ludwigshafen von Unbekannten angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Zwei der Angerufenen bemerkten den Betrugsversuch sofort und legten auf. Eine Seniorin wurde jedoch von einem angeblichen Kriminalbeamten in ein Gespräch verwickelt, der vorgab, dass gerade ein Großeinsatz in der Pfingstweide liefe. Um den Tätern eine Falle zu stellen, müsse die Frau Geld abheben und es an die Polizei übergeben. Die Seniorin übergab daraufhin am Mittwoch, gegen 12:15 Uhr, an Glascontainern im Londoner Ring (Nähe Kreuzung Dubliner Straße) 12.000 Euro an einen jungen Mann.

Diesen beschrieb sie als schlank, mit sehr kurzen, schwarzen Haaren und 3-Tage Schnurrbart. Er war etwa 1,70m groß und dunkel gekleidet.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Können Sie Angaben zu dem jungen Mann machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

So wie der Seniorin aus Ludwigshafen ergeht es leider vielen. Immer wieder gelingt es Betrügern mit perfiden Maschen insbesondere Ältere zu täuschen und teilweise hohe Geldsummen zu erbeuten. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

– Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ .

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz