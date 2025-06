Ludwigshafen – Nachtrag – Einsatzmaßnahmen auf dem Berliner Platz – Tatverdächtige in Untersuchungshaft – Kiosk geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachdem am Mittwoch (25.06.2025) Polizeikräfte zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis verhaftetet hatten, wurden diese am Donnerstag (26.06.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die zuvor erlassenen Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der 25-Jährige, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde, wurde nach einer Durchsuchung an seiner Wohnanschrift auf freien Fuß gesetzt, da dort keine weiteren Beweismittel aufgefunden wurden. Bei den Einsatzmaßnahmen wurden neben größeren Mengen an Betäubungsmitteln, darunter circa 80 Gramm Kokain, noch circa 3,5 Kilogramm Marihuana, über 2.000 Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente und mehr als 60.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Kiosk in der Innenstadt, in welchem Dursuchungsmaßnahmen stattfanden, wurde im Nachgang durch die Stadtverwaltung geschlossen.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz