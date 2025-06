Landau – Wer gewinnt den Umweltpreis 2025 für Kinder und Jugendliche? Bewerbungen ab sofort möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle zwei Jahre wird er vergeben, 2025 ist es wieder soweit: Der Umweltpreis sucht neue Preisträgerinnen und Preisträger! Verliehen wird die Auszeichnung vom Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft der Südlichen Weinstraße e. V. Landrat Dietmar Seefeldt ist Vorsitzender des Vereins. „Mit dem Umweltpreis möchte der Förderverein das Engagement von Kindern und Jugendlichen für den Schutz unserer Umwelt wecken und geleistete Naturschutzarbeit entsprechend würdigen. Ihre Ideen können Vorbild für andere werden – in der Schule, im Ort und darüber hinaus”, fordert der Landrat zum Mitmachen auf.

Wer kann gewinnen?

Mitmachen beim Umweltpreis können Kindergärten, ganze Schulen, einzelne Schulklassen oder Arbeitsgemeinschaften von Schulen, Jugendgruppen, Jugendverbände, Jugendorganisationen sowie vergleichbare Zusammenschlüsse aus dem Landkreis Südliche Weinstraße.

Als preiswürdige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommen zum Beispiel Begrünungsmaßnahmen mit heimischen Gehölzen, Renaturierungsmaßnahmen, Gewässerpflegemaßnahmen, der Bau von Nisthilfen, die naturnahe Umgestaltung von Außenanlagen oder Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen in Betracht. Insgesamt stehen in drei Kategorien 3300 Euro zur Verfügung.

Bewerbungen ab sofort möglich

Aussagekräftige Bewerbungen unter dem Stichwort „Umweltpreis” sind ab sofort möglich, per Post an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz. Der Bewerbungsschluss ist am 10. Oktober. Alle Bewerbungen sollen die Eigenleistung der Kinder und Jugendlichen sowie das Besondere des jeweiligen Projekts hervorheben. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht für einen Preis platziert werden, können ihre Maßnahme beim nächstfolgenden Umweltpreis noch ein weiteres Mal vorstellen.

Quelle: Stadt Lanfau