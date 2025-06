Lambrecht – Mann belästigt Frauen am Bahnhof Lambrecht – Geschädigtenaufruf

Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 26. Juni 2025, wurde die Bundespolizei gegen 16:45 Uhr darüber informiert, dass ein Mann am Bahnhof in Lambrecht weibliche Reisende, darunter auch Mädchen, belästigt haben soll. Der Zeuge meldete zudem, dass der Mann anschließend in einen Zug der Linie S1 in Richtung Kaiserslautern gestiegen sei. Während der Zugfahrt versuchte der Mann einem Fahrgast eine Einkaufstüte zu entwenden. Der Diebstahl konnte jedoch durch das entschlossene Eingreifen des betroffenen Mannes verhindert werden. Zudem suchte der Mann im Zug gezielt die Nähe zu Frauen und Kindern, was bei den Reisenden für Unbehagen sorgte. Der Beschuldigte konnte durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Kerststraße in Kaiserslautern gestellt und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen, der bereits zwei Tage zuvor durch ähnliche Vorfälle aufgefallen war. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen versuchten Diebstahls sowie sexueller Belästigung eingeleitet. Die bislang unbekannten Geschädigten konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0631 / 34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de entgegengenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern