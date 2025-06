Heidelberg – Pflegefamilien für Markus und Lina gesucht! Kinder- und Jugendamt bietet individuelle Begleitung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg sucht dringend Familien oder Paare, die bereit und in der Lage sind, einem Kind auf Dauer ein neues Zuhause zu geben.

Markus (Name geändert) wird bald zwei Jahre alt und musste in seinem kurzen Leben schon Vernachlässigung erfahren. Seine Eltern sind selbst sehr belastet und nicht in der Lage, sich angemessen um Markus zu kümmern und ihn vor weiteren Gefährdungen zu schützen.

Lina (Name geändert) ist neun Monate alt. Ihre Eltern haben sich aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen in Alkoholkonsum geflüchtet. Lina hat ein freundliches, offenes Wesen. Sie zeigt sich motorisch unruhig und hat möglicherweise Beeinträchtigungen aufgrund von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, die sich in ihrer weiteren Entwicklung zeigen können. Es ist zu erwarten, dass sie dauerhaft auf sehr enge Begleitung und Förderung angewiesen sein wird.

Aufgrund ihrer Vorerfahrungen sind beide Kinder sehr bedürftig und machen es ihrem Umfeld nicht immer leicht. Sie werden Grenzen austesten und immer wieder überprüfen müssen, ob sie geliebt und gehalten werden. Im Umgang mit Gleichaltrigen oder später in der Schule werden es diese Kinder möglicherweise schwer haben, werden leicht in Konflikte mit anderen geraten oder Mühe haben, neue Inhalte zu lernen und dauerhaft abzuspeichern.

Das Kinder- und Jugendamt sucht deshalb Pflegeeltern, die unerschrocken und belastbar sind, eine positive Lebenseinstellung haben, mit Humor und Zuversicht durchs Leben gehen und in der Lage sind, hinter der Wut von Kindern deren Not und Verzweiflung zu erkennen und sie auf ihrem weiteren Lebensweg zu begleiten.

Die Stadt bietet Familien, die ein Pflegekind aufnehmen möchten, eine individuelle und ausführliche Begleitung durch die Mitarbeiterinnen der Pflegestellenvermittlung und -betreuung sowie eine finanzielle Vergütung.

Ergänzend: Nähere Auskünfte erhalten Interessierte beim Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg, Katie Gackenheimer, Telefon 06221 58-37770.

Quelle: Stadt Heidelberg