Heidelberg – Meditationskurs im Kloster

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Herzensruhe, wie es die Wüstenväter und Wüstenmütter angestrebt haben, hat den jungen Benedikt von Nursia (ca. 480-547 n.Chr. ) äußerst beeindruckt. Deshalb bietet die Evangelische Erwachsenenbildung jetzt einen Einführungskurs in die Meditation nach Benedikt von Nursia an. Er findet von Freitag, 25.07. nachmittags bis Sonntag, 27.07. mittags in der wunderschönen Sommerlandschaft des Klosters Kirchberg (Bild) in Sulz am Neckar statt. Der Kurs bietet auch die Möglichkeit, sich in die Meditationsform des Herzensgebets einführen zu lassen. Der Kurs findet überwiegend im Schweigen statt. Die Leitung hat Dipl.-Psych. Gerhard Krumbach, Psycholog. Psychotherapeut und Meditationslehrer. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 159 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Übernachtung und Vollpension im Kloster Kirchberg. Diese sowie das Anmeldeformular befinden sich hier https://klosterkirchberg.de/veranstaltungen/meditation-und-geistliches-leben-nach-benedikt-von-nursia

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)

– Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung