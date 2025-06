Heidelberg – Empowerment für Gründerinnen – Kostenloser Workshop zum Markenaufbau am Dienstag, 15. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie stärke ich meine Marke? Wie gestalte ich die Preise meiner Produkte und Dienstleistungen? Und wie können mir visuelle Kommunikation und Neuromarketing dabei helfen? Antworten bekommen Gründerinnen am Dienstag, 15. Juli 2025, um 17 Uhr in einem kostenlosen Workshop in der Marlene 42, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Marlene-Dietrich-Platz 2-4, Heidelberg. Die Veranstaltung mit dem Titel „Branding und Neuromarketing – mit einfachen Tools zum erfolgreichen Markenaufbau“ richtet sich an Frauen in allen Phasen der Unternehmensgründung. Veranstaltet wird sie von der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Gründerinnen:Netz RNK, das gemeinsam von der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald und dem Rhein-Neckar-Kreis getragen wird. Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 Personen limitiert, Anmeldung unter www.frauundberuf-bw.de/kontaktstelle-frau-und-beruf-mannheim > Veranstaltungen.

In dem interaktiven Workshop gibt die Markenstrategin Marta Sobczyk Einblicke in die Entwicklung starker Markenkonzepte, die Wirkung visueller Kommunikation und den Einsatz neuroökonomischer Verkaufsstrategien. Gründerinnen erfahren, wie sie durch gezieltes Branding und eine passgenaue Preisstrategie die Potenziale ihres Unternehmens entfalten können – praxisnah, inspirierend und auf den Punkt. Die Teilnehmenden lernen die Faktoren kennen, die eine erfolgreiche Unternehmerin ausmachen, können die Stärken und Entwicklungsfelder ihres Unternehmens reflektieren und haben ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken mit anderen Gründerinnen und Akteurinnen der Veranstaltung.

Hintergrund: Neuroökonomische Verkaufsstrategien

Neuroökonomische Verkaufsstrategien nutzen Erkenntnisse aus der Hirnforschung, um zu verstehen, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen und setzen gezielt auf emotionale Reize, Vertrauen und Belohnungserwartungen, um Produkte oder Dienstleistungen wirksamer zu verkaufen. Ein Beispiel: Ein Unternehmen bietet zwei Produkte an – eine Basis-Version für 49 Euro und eine Premium-Version für 89 Euro. Durch das Hinzufügen einer teureren Produktoption – Deluxe-Version für 149 Euro – wirkt die mittlere Variante nun günstiger. Das ist ein neuroökonomischer Trick, der das Kaufverhalten über den sogenannten Preisanker beeinflusst.

Quelle: Stadt Heidelberg