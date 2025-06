Heidelberg – Bedeutende „Kunst am Bau” für das Heidelberg Congress Center (HCC) – Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft erhält Kunstwerk angesehener Künstlerin

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 25. Juni wurde ein blau-schwarzes Kunstwerk vor dem Haupteingang des Heidelberg Congress Center (HCC) offiziell der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH (HKK) übergeben. Auf Basis einer Übereinkunft zwischen dem Direktor der Kunsthalle Mannheim, Johan Holten und dem Geschäftsführer der HKK, Thomas-W. Sante, kam es zur Aufstellung dieser Arbeit mit dem Titel „Das Fenster im Freien” vor dem vergangenen Jahr eröffneten HCC. Dies wurde möglich dank der Vermittlung des Oberbürgermeisters von Heidelberg Herrn Prof. Dr. Eckhart Würzner, der auch Schirmherr des Skulpturenparks Heidelberg ist, und dem Vorsitzenden des Skulpturenparks, Herrn Dr. Manfred Fuchs.

In Anwesenheit der Künstlerin Gisela von Bruchhausen und den am Projekt Beteiligten, führte Prof. Dr. Würzner in seiner Begrüßungsansprache aus: „Das Heidelberg Congress Center bietet seit dem vergangenen Jahr hervorragende Voraussetzungen für Konferenzen und Tagungen in der Wissenschaftsstadt Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass das HCC nun mit der Skulptur „Das Fenster im Freien” um ein künstlerisches Highlight ergänzt wird. Mein Dank gilt neben der Künstlerin Gisela von Bruchhausen der Kunsthalle Mannheim für die Dauerleihgabe des Kunstwerkes und Dr. Manfred Fuchs, dem Vorsitzenden des Skulpturenparks.

„Das Fenster im Freien” wurde von der deutschen Bildhauerin Gisela von Bruchhausen gestaltet. Die 1940 in Berlin geborene Künstlerin studierte, nach einer Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin, ab 1978 Bildhauerei an der Hochschule der Künste Berlin. In den Jahren nach dem Studium führten sie verschiedene Stipendien unter anderem nach Paris (Cité Internationale des Arts), Ahrenshoop und Bonn. Frau von Bruchhausen ist Gründungsmitglied der Bildhauergruppe ODIOUS sowie Mitglied im Deutschen Künstlerbunde und Sculpture Network.

Gisela von Bruchhausen entwickelte ein Modell mit einem Fenstermotiv, was sie seit ihrem Stipendium 1985 an der Cité Internationale des Arts in Paris künstlerisch beschäftigte. Sie benutzte dieses Fenstermotiv als ein architektonisches Relais. „Eine Plastik im Außenraum bedeutete für mich eine große Herausforderung. Denn Plastik im Außenraum muss eine bestimmte Größe haben, um in der Natur wahrgenommen zu werden und sich behaupten zu können”, sagt die Künstlerin. Ihre Werke sind durch ihre abstrakten Formen und Verbindungen mit gebogenen, matt-lackierten Stahlplatten und Stahlstäben gekennzeichnet. Ab 1989 begann sie mit der Verzinkung und farbigen Differenzierung von Skulpturen. Blau und Schwarz wurden für die Außenarbeiten bestimmend. In ihrem Werk „Das Fenster im Freien” thematisiert sie den Gegensatz von offen und geschlossen, in erdenschwarz und himmelblau. „Mein Material ist hauptsächlich Stahl, den ich in meinen früheren Arbeiten auf dem Schrottplatz fand. Als ich die Farbe in meine Skulpturen und Wandarbeiten einführte, änderte sich das. Ich brauchte Plattenstahl vom Handel, den ich maßstabsgetreu nach dem Modell zuschnitt und teilweise mit einer Biegemaschine in die gewünschten Formen bog”, beschreibt Frau von Bruchhausen ihre Arbeiten. In allen ihren Arbeiten sucht sie eine gewisse Selbständigkeit der Teile und Verbindungen zu erhalten und insgesamt ein Gleichgewicht gegensätzlicher Formen und Kräfte zu erreichen. Der Titel „Das Fenster im Freien” betont die zweiseitige Funktion der offenen Rahmenform: ein „Fenster”, durch das der Betrachter hinausblicken kann und die Umgebung zugleich in einer gefassten Form zu ihm hereinschaut. „Anbetracht der angespannten Haushaltslage zahlreicher Kommunen dürfte unser besonderes Konstrukt einer Dauerleihgabe von Kunst im öffentlichen Raum eine interessante Variante sein, solche Projekte auch künftig umsetzen zu können” führt Thomas Sante aus. Kunst begleitet ihn bereits sein gesamtes Leben. „Es freut mich sehr, dass ich bereits zum zweiten Mal ein so besonderes Projekt von ,Kunst am Bau” umsetzen durfte. Dies war in Heidelberg nur durch die engagierte Unterstützung von Herrn Oberbürgermeister Professor Dr. Würzner und Herrn Dr. Fuchs möglich”, ergänzt Sante. Die Skulptur „Das Fenster im Freien” stand zwischen 2008 und 2025 im Skulpturenpark Heidelberg im Gartenund Landschaftspark der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg in Heidelberg-Schlierbach. Der Skulpturenpark Heidelberg besteht dort seit 30 Jahren. Neben seinen jährlichen Ausstellungen zeigt er eine bedeutende Dauerausstellung mit Skulpturen namhafter deutscher und europäischer Künstler/innen des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart. „Das Fenster im Freien” steht im Eigentum der Kunsthalle Mannheim. Die monumentale Arbeit wurde auf Veranlassung des Skulpturenpark Heidelberg farblich neu gefasst und begrüßt als Kunst im öffentlichen Raum nun die Besucher des HCC.

Quelle: Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH