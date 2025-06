Heidelberg – Aufnahme von Hainsbachweg und Ludolf-Krehl-Straße in die Parkraumbewirtschaftung

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mülleimer auf dem Gelände der Grundschule in der Weinstraße in Brand gesetzt. Dabei brannte der komplette Abfallbehälter samt Inhalt ab. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten ... Mehr lesen »