Germersheim – 25-jährige Dienstjubiläen bei der Kreisverwaltung Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Dienstjubiläen, Geburtstage, Ernennungen und alle Personalthemen nehme ich gerne zum Anlass, um mich mit den Menschen in der Kreisverwaltung auszutauschen. So erfahre ich, wo vielleicht der Schuh drückt, was bewegt, wie sich die Dinge im Lauf der Zeit verändert haben oder ganz einfach, welche Arbeit hier tag täglich verrichtet wird.“ Landrat Martin Brandl hat sich seit Beginn seiner Amtszeit im Dezember 2024 einen festen Termin im Monat eingeräumt, um feierliche Anlässe, Ernennungen oder Beförderungen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Verwaltung zu begehen. In diesen Tagen konnten erneut mehrere Feiern an einem gemeinsamen Termin gebündelt werden. Zu den Gratulanten zählten unter anderem zwei Frauen, die inzwischen auf jeweils 25 Jahre Kreisverwaltung blicken dürfen.

Sara Pulkotycki – Sachbearbeiterin in der Verwaltung der Jugendamtsleitung, Netzwerk Frühe Hilfen, Kindeswohl und Kindergesundheit

Sara Pulkotycki hatte bereits ihre Ausbildung in der Kreisverwaltung absolviert und den Beruf der „Kauffrau für Bürokommunikation“ erlernt. Seit dieser Zeit hat sie verschiedene Aufgaben innerhalb der Jugendhilfe begleitet Zu Beginn war sie im Bereich Amtsvormundschaften und Beistandschaften tätig, später betreute sie das Geschäftszimmer des Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie das Vorzimmer der Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr.

Katharina Metzger – Reinigungskraft

Sie ist die „gute Seele“ im Hauptgebäude der Kreisverwaltung, am Luitpoldplatz 1, wie Landrat Martin Brandl betonte. „Wie wichtig sie für die Kolleginnen und Kollegen ist wird dann spürbar, wenn sie mal nicht da sein sollte. Als Reinigungskraft kennt sie alle Ecken und Winkel des Gebäudes und hat bereits vier Landräte miterlebt“, so Brandl.

Zu den Gratulanten zählten neben Landrat Brandl auch Vertreterinnen des Personalrats sowie der Personalabteilung.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim