Frankenthal – Mehr Grün in der Stadt: Testphase mit Pflanzkübeln läuft

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“

Die Stadtverwaltung Frankenthal hat eine rund zweijährige Testphase zur temporären Begrünung ausgewählter Bereiche der Innenstadt gestartet. Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 34 Pflanzkübel mit Jungbäumen und mediterraner Bepflanzung aufgestellt. Ziel ist es, die zu 90 Prozent versiegelte Innenstadt Frankenthals grüner zu gestalten, für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen und gleichzeitig das Stadtklima zu verbessern. Die Testphase ist Teil des Landesförderprogramms „Innenstadt-Impulse“, das Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt mit rund 330.000 Euro fördert.

Hier verschönern die Kübel das Stadtbild

22 eckige Holzkübel mit Jungbäumen stehen in den Straßen:

• Glockengasse (zwischen Synagogengasse und Schmiedgasse)

• Schnurgasse (zwischen Synagogengasse und Schmiedgasse)

• Schmiedgasse (zwischen Glockengasse und Elisabethstraße)

12 runde Kunststoffkübel mit mediterranen Pflanzen sind hier zu finden:

• Elisabethstraße (Ecke Schmiedgasse)

• Kanalstraße (zwischen Fußgängerzone und Elisabethstraße)

• Parkplatz Dathenushaus

Rückschlüsse aus Testphase fließen in künftige Planungen ein

Durch die Aufstellung der Pflanzkübel entfallen fünf von insgesamt 64 Stellplätzen in diesem Bereich. Die Stadtverwaltung hat bei der Planung darauf geachtet, Stellplätze nach Möglichkeit zu erhalten. Aufgrund von Garagen- und Zufahrtsregelungen war es jedoch an wenigen Stellen unvermeidlich, einen Parkplatz zugunsten eines Pflanzkübels aufzugeben.

„Die temporäre Maßnahme ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Aufenthaltsqualität und dient auch als Vorbereitung auf langfristige bauliche Umgestaltungen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Der Testlauf bietet uns die Chance, Erfahrungen zu sammeln für die zukünftige Innenstadtgestaltung. Die Kübel sind mobil, sodass Anpassungen und Verschiebungen im gewissen Umfang möglich bleiben.“

Da das Projekt im Rahmen des Landesförderprogramms „Innenstadt-Impulse“ durchgeführt wird, sind die bereitgestellten Fördermittel zweckgebunden und dürfen ausschließlich für Maßnahmen zur Stärkung der Grünstruktur in der Innenstadt verwendet werden. Ziel des Programms ist es, gezielt Impulse zu setzen, um die Entwicklung der Frankenthaler Innenstadt voranzubringen und hochversiegelte Bereiche aufzuwerten.

„Wir werden dabei sehr genau beobachten, wie diese zusätzlichen Pflanzstandorte von den Anwohnenden aufgenommen werden – insbesondere mit Blick auf den Wegfall einzelner Parkplätze“, so Meyer weiter. „Ebenso interessieren uns die Rückmeldungen aus Gastronomie und Einzelhandel. Mehr Grün kann natürlich auch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität beitragen.“

Rückmeldungen und Hinweise aus der Bürgerschaft werden ernst genommen und fortlaufend in die Bewertung der Lage einbezogen. Bei Bedarf können auch kurzfristig Änderungen vorgenommen werden, um auf Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu reagieren.

„Diese Rückmeldungen bündeln wir zudem, um sie in die Erstellung eines Mobilitätskonzepts im Rahmen der Stadtentwicklung Frankenthal 2035 einfließen zu lassen“, erläutert der Oberbürgermeister: „Darüber hinaus prüfen wir, ob an anderen geeigneten Stellen im Stadtgebiet zusätzliche Parkplätze geschaffen werden können, um mögliche Verluste zu kompensieren.“

Rückmeldungen zum Projekt nimmt die federführende Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung per Onlineformular unter www.frankenthal.de/mitreden entgegen. Schäden an den Pflanzkübeln können dem Bereich Planen und Bauen gemeldet werden. Ansprechpartner ist Marc Kelm, 06233 89-289, marc.kelm@frankenthal.de

Weitere „Innenstadt-Impulse“

Das Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ umfasst verschiedene Elemente mobiler Stadtbegrünung und -möblierung, Blumenpyramiden am Bahnhof, mobile Baumstandorte, vertikale Gärten, eine mediterrane Grünoase in der Fußgängerzone, neue Sitzgelegenheiten sowie die Begrünung der Zufahrt des Parkhauses City-Center.

Bereits umgesetzt wurde das Aufstellen vertikaler Gärten in der Fußgängerzone – vor Kisling in der Speyerer Straße und dem Friseurstudio Cataleya in der Bahnhofstraße, von Blumenpyramiden rund um den Bahnhof und mobiler Baumstandorte für mehr Grün in der Innenstadt.

Auch neue Sitzgelegenheiten sind geplant – unter anderem vor der ehemaligen Deutschen Bank und „Ihr Platz“. Sie sollen bis Ende Juli/ Anfang August installiert werden. Voraussichtlich im August sorgt eine Grundreinigung der Innenstadt für neuen Glanz. Eine mediterrane Grünoase, zusätzliche Stadtbegrünung an der Parkhauszufahrt des City-Centers und ein zentraler Fotopoint mit mobilen Stadtbuchstaben runden das Konzept ab.

Zur besseren Kommunikation von Veranstaltungen sind Outdoor-Werbestelen in der Fußgängerzone und am Rathausplatz sowie eine LED-Tafel am Hauptbahnhof geplant. Ergänzt werden diese durch Großwerbeschilder und Laserprojektionen mit dem Stadtlogo „Mein Frankenthal“.

Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/innenstadt

Stadt Frankenthal