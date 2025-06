Weinheim – „Stets fundiert und kompetent“

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar- Mit der Balance zwischen Kontrolle und Dialog – Peter Gérard in den

Ruhestand verabschiedet

„Ihre Arbeit zeichnete sich von Anfang an durch ein hohes Maß an

Genauigkeit, Integrität und Verantwortungsbewusstsein aus. Sie waren nie jemand, der

nie laut auftrat, aber wenn Sie etwas zu sagen hatten, dann wurde zugehört.“ Mit Sätzen

wie diesen hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwochabend im

Gemeinderat den langjährigen Rathaus-Mitarbeiter Peter Gérard in den Ruhestand

verabschiedet. Der in der Stadtgesellschaft auch vielfach ehrenamtlich engagierte

Weinheimer war über 40 Jahre lang in der Stadtverwaltung beschäftigt, zuletzt 14 Jahre

lang als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. Einige Jahre führte er aber auch den

Personalrat, die kommunale Arbeitnehmervertretung.

Am 1. August 1982 hatte Gérard als Beamter im gehobenen Verwaltungsdienst seinen

Dienst bei der Stadt Weinheim angetreten. Vor allem in der Amtsleiterfunktion, so OB Just,

habe er nicht nur über Jahrzehnte hinweg für Ordnung in den kommunalen Zahlen

gesorgt. Peter Gérard sei mit seiner ruhigen, präzisen und gewissenhaften Art auch ein

fester Bestandteil der Stadtverwaltung gewesen. Just beschrieb das

Rechnungsprüfungsamt als zentrales Organ der kommunalen Selbstkontrolle. Der

Rathauschef erklärte: „Es wacht darüber, dass Steuermittel wirtschaftlich, sparsam und

zweckmäßig eingesetzt werden und ist damit ein elementarer Pfeiler der kommunalen

Demokratie.“

Dass Gérard seine gesamte berufliche Laufbahn in den Dienst der Stadt Weinheim gestellt

hat, sei ein „beeindruckendes Zeichen für Kontinuität, Loyalität und Fachkompetenz und

einem kritischen Auge für Dinge, die manchmal zwischen den Zahlen stehen“. Auch als

Vorsitzender des Personalrats sei der nun ausscheidende Mitarbeiter stets ein fairer und

verlässlicher Ansprechpartner gewesen – für die Verwaltungsspitze genauso wie für die

Mitarbeitenden. Als Leiter des habe er mit großem Engagement, hoher Professionalität

und mit einem feinen Gespür für die Balance zwischen Kontrolle und konstruktiven Dialog

agiert. Just bescheinigte: „Dabei waren Sie nie nur der Kontrolleur, sondern auch ein

wichtiger Ratgeber und Impulsgeber, sowohl für die Verwaltung als auch für den

Gemeinderat.“ Die Prüfberichte seien nie ein Selbstzweck gewesen, sondern immer

geprägt von dem Wunsch, Prozesse zu verbessern und die Stadt weiterzubringen.

Der OB ließ aber auch das bürgerschaftliche Engagement des heute 66-jährigen

Weinheimers nicht unerwähnt. Als Vorsitzender des Kerwe- und Heimatvereins habe Peter

Geràrd die traditionelle Kerwe in Weinheim maßgeblich mitorganisiert.

Den Glückwünschen schloss sich Freie Wähler-Fraktionssprecher Dr. Günther Bäro an.

„Sie haben uns im Gremium und den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus in schwierigen

Situationen den richtigen Weg gewiesen“, bescheinigte er.

Peter Gèrard betonte, er habe gerne für die Stadt Weinheim gearbeitet. Sein Anliegen sei

es gewesen, das Rechnungsprüfungsamt aus einer reinen Kontrollstelle zur

Beraterfunktion zu überführen. Und dann sagte er nur noch: „Tschüss.“

Quelle: Stadt Weinheim