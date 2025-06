Weinheim – Sportliche Pläne für das Stadion

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Gemeinderat stimmt für Machbarkeitsstudie und Planung für das Sepp-Herberger-Stadion – „Sportlicher Bürgerpark”

Im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion hat der FV 09 Weinheim schon die Bayern geschlagen und Leichtathleten sind Weltrekorde gelaufen – es ist also viel machbar im Weinheimer Stadion. Sportlich zumindest. Was aber technisch, baulich, vor allem aber finanziell machbar ist – das hat am Mittwoch auch den Weinheimer Gemeinderat beschäftigt – und wird es weiter tun.

Das Gremium folgte einer Empfehlung des Sportausschusses. In den zurückliegenden Wochen und Monaten hat es bereits einige Ideenkonferenzen mit Weinheimer Sportvereinen gegeben. „Es ist uns ganz wichtig”, so Oberbürgermeister Manuel Just, „bei diesem Prozess die Betroffenen zu Beteiligten zu machen”.

Quelle: Stadt Weinheim