Weinheim – Kommunale Dienststellen am Freitag geschlossen

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 81-Jährige wurde am Dienstag telefonisch über ihren Festnetzanschluss durch bislang namentlich nicht bekannte Täter, welche sich als Polizeibeamte des Raubdezernates ausgaben, kontaktiert. Die Täterschaft gab vor, dass es in der Nachbarschaft der Geschädigten zu Einbruchsdiebstählen gekommen und dass ihr Name auf einer Liste der Tätergruppierung verzeichnet sei. Die Geschädigte hob daraufhin am ... Mehr lesen »