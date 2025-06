Speyer – Im Derby die Finalchance wahren

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht in den spannenden Endspurt in der 1. Bundesliga Süd der Männer. Die Männer des JSV Speyer haben es zwar nicht selbst in der Hand, ob es mit der erstmaligen Teilnahme an der Bundesliga-Finalrunde klappt. Aber immerhin haben sie am vergangenen Kampftag die Tür offen gehalten mit einem dramatischen Comeback-Sieg gegen die TSG Backnang. Nun entscheidet sich alles an den verbleibenden zwei Kampftagen – der erste steht am Samstag ab 18 Uhr beim BC Karlsruhe an. Für die Karlsruher ist es der letzte Kampf der Saison – ihr Duell vom abschließenden Kampftag wurde vorgezogen und endete mit einem Sieg gegen Leipzig. Zusammen mit dem Erfolg gegen Schlusslicht Erlangen reichte dies, um den Klassenerhalt für die Männer aus der Fächerstadt vorzeitig zu sichern.

Die Speyerer können im Derby auf der anderen Rheinseite fast in Bestbesetzung antreten. Neben einigen wenigen Verletzten wird nur Pierre Ederer fehlen – er nimmt aktuell an der Militär-Weltmeisterschaft teil. In der vergangenen Saison war diese Paarung die letzte Begegnung der Saison und endete mit einem überdeutlichen 11:3 für den JSV in eigener Halle. „Ich denke es wird dieses Mal knapper – Karlsruhe ist nicht zu unterschätzen, denn die haben eine gute Trainingsgruppe und dazu noch in einigen Gewichtsklassen noch externe Verstärkung“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. Konkurrent Backnang muss gleichzeitig beim JC Leipzig antreten– dem Ergebnis dieses Kampfes werden die Speyerer mit großem Interesse abwarten.

Quelle: JSV Speyer