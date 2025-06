Sinsheim – Sinsheim feiert 43. Sinsheimer Stadtfest am 19. und 20. Juli 2025

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Organisatoren, Vereine und der örtliche Einzelhandel laden Besucher und Gäste aus nah und fern zu Geselligkeit, Flanieren und Genießen in die Sinsheimer Innenstadt ein. In diesem Jahr wird das Sinsheimer Stadtfest wieder zweitägig als traditionelles Fest der Vereine gefeiert. Am Samstag, 19. Juli wird von 17:00 bis 2:00 Uhr auf Kirchplatz und Burgplatz gemeinsam gefeiert, sonntags geht das Fest nach einem ökumenischen Gottesdienst um 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr weiter.

Eröffnung mit traditionellem Fassbieranstich

Eröffnet wird das Sinsheimer Stadtfest auf dem Burgplatz am Samstag um 17:00 Uhr von Oberbürgermeister Marco Siesing mit dem traditionellen Fassbieranstich bei musikalischer Umrahmung.

Bühnenprogramm

Auf zwei Bühnen findet an beiden Tagen Programm mit Tanzvorführungen und Musik statt. Auf der SFC-Bühne am Burgplatz gibt es Tanzvorführungen und Musik von Vereinen, Bands und Einrichtungen aus Sinsheim und Umgebung. Die 5 Lustigen 4 setzen hier am Samstag den musikalischen Schlusspunkt. Zum Abschluss am Sonntagabend versprechen Larry H. Soulman & Band einen mitreißenden Auftritt, bei dem sich alle Zuschauer von ihren Plätzen erheben. Musikalisch unterhaltsam geht es auch auf der Bühne am Kirchplatz zu, wo Musikvereine aus Sinsheim und dem Umland, die Stadtkapelle Eppingen, Smile Duo, Holzlos glücklich und die Big Band der Musikschule für Unterhaltung sorgen.

Kinderattraktionen

Sonntags bietet der Familientag mit verschiedenen Kinderaktionen den jüngsten Gästen ein buntes Programm.

Abwechslungsreiches kulinarisches Angebot

Das kulinarische Angebot der Vereine an Speisen und Getränken ist enorm. Von deftig bis exotisch, von herzhaft bis süß wird vieles geboten: Ob Spanferkel, Pommes und Wurst, Frikadellen mit Fleisch oder vegetarisch, Reis mit Hähnchen-, Lamm- und Linsencurry oder süße Leckereien – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Ein Fest für die ganze Familie

Einkaufsvergnügen, ausgelassene Partystimmung, vielfältiges kulinarisches Angebot und abwechslungsreiche Bühnendarbietungen: Ein Fest für die ganze Familie. Das Sinsheimer Stadtfest macht es möglich.