Sandhausen – Stadtradeln startet Während der drei Wochen mit geführter Tour von Bike n‘ Boat

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das STADTRADELN startet am Sonntag, 29. Juni, in Sandhausen und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Drei Wochen lang heißt es dann: Kilometer sammeln, Teamgeist stärken und gemeinsam für mehr nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit in die Pedale treten. Sandhausen konnte zuletzt dreimal in Folge das Kilometer-Ergebnis verbessern. Zuletzt fuhren 364 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt über 67.000 Kilometer während der 21 Tage, was umgerechnet einer Vermeidung von rund elf Tonnen CO2 entspricht. „Machen Sie mit, steigen Sie aufs Rad um, es tut auf jeden Fall der Gesundheit gut“, sagt Bürgermeister Hakan Günes und freut sich über alle, die vielleicht mal das Auto stehen lassen und dafür mit dem Drahtesel losfahren. Während des Aktionszeitraums von 29. Juni bis 19. Juli gibt es wie im vergangenen Jahr wieder eine Feierabend-Tour, bei der auch Bürgermeister Hakan Günes mitfährt. Sascha Römer und sein Team des Sandhäuser Fahrradgeschäfts Bike n‘ Boat laden am Dienstag, 15. Juli, zur geführten Tour ab dem Rathaus-Vorplatz ein. Treffpunkt ist dann um 19.15 Uhr. Die gemütliche Rundstrecke umfasst um die 20 Kilometer – jede und jeder kann sich anschließen.

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN