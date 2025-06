Mannheim – Web-Seminar beantwortet alle Fragen rund um den Weg zum Meistertitel im Handwerk

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Kompakte Informationen in 45 Minuten – Teilnahme ist ganz einfach online möglich – Verschiedene Termine im laufenden Jahr. Für viele Handwerkerinnen und Handwerker ist die Weiterbildung zum Meister ein wichtiger Karriereschritt. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt dabei und informiert sowohl über den Weg zum Ziel als auch Förderungen. Einen Kompaktüberblick erhalten Interessierte bei den regelmäßigen Web-Seminaren. Die nächsten Termine hierfür sind in diesem Jahr am 2. Juli, am 5. August und am 2. September 2025, jeweils von 17 bis 17:45 Uhr, vorgesehen. „Wir wollen die Gesellinnen und Gesellen so gut wie möglich auf dem Weg zum Meistertitel begleiten und beantworten im Web-Seminar gerne alle aufkommenden Fragen“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer. So erfahren die Teilnehmenden, wie eine Meisterprüfung grundsätzlich aufgebaut ist und wie sie sich am besten darauf vorbereiten können. Auch die Fragen, welche Bedeutung die Zulassung, die Anmeldung und der Meisterkurs haben, werden beantwortet. Darüber hinaus wird informiert, wie Prüfungstermine übermittelt werden und wann die Prüfungsergebnisse zu erwarten sind. Auch Fördermittel sind Thema des Web-Seminars.

Teilnehmen kann man online am Computer oder vom mobilen Endgerät aus. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldefrist endet jeweils einen Tag vor dem jeweiligen Termin und ist online über den Termineintrag im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de möglich. Ansprechpartner für alle Themen rund um den Meistertitel im Handwerk ist der Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de.