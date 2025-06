Mannheim – Verletztes einjähriges Kind nach Notbremsung einer Straßenbahn

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ankunft in Deutschland. Pflegedienstleiterin Petra Robl begrüßt die beiden Pflege-schülerinnen Ornella Tchato Djomegni und Angeline Deh Njie aus Kamerun am Frankfurter Flughafen. Inzwischen haben sich die beiden motivierten Pflegekräfte gut in Speyer eingelebt und besuchen neben der Pflegeschule die Patientinnen und Patienten in ihrem Zuhause. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Was hat Sie motiviert eine ... Mehr lesen »