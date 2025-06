Landau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein überschlagener PKW, eine verletzte Person und mehrere tausende Euro an Sachschäden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Nachmittag auf der A 65 zwischen Landau Zentrum und Landau Süd. Der 34-jährige Fahrzeugführer befuhr gegen 14:00 Uhr am 25.06.2025 die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er von der linken Spur ... Mehr lesen »