Mannheim – Erlebniswochenende am 28. und 29. Juni in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Juni, lockt die Mannheimer City mit einem großen Erlebniswochenende für Jung und Alt. Die Veranstaltungen „In Mannheim spielt die Musik” bzw. „Mode im Quadrat” halten zahlreiche Attraktionen für die Besucherinnen und Besucher bereit. Im Rahmen des Erlebniswochenendes feiert Mannheim auch das 50jährige Jubiläum der Fußgängerzone Planken und „125 Jahre elektrische Straßenbahn”. Ein verkaufsoffener Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum ausgiebigen Shoppen ein. „Mit dem Erlebniswochenende feiern wir eine mutige Entscheidung vor über 50 Jahren: Anlässlich der Bundesgartenschau 1975 hat der Gemeinderat aus den damals viel befahrenen Planken eine attraktive Fußgängerzone mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen”, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht. „Seit vielen Jahren sind die Planken die meistbesuchte Einkaufsstraße in der Metropolregion Rhein-Neckar. In der gesamten Fußgängerzone laden 10,8 Kilometer Schaufenster zum Bummeln ein, über 850 Einzelhandelsbetriebe und 400 gastronomische Angebote sorgen für Vielfalt in der City.”

Die Mannheimer Innenstadt ist weit über die Region hinaus beliebt für ihren attraktiven Mix aus großen Kaufhäusern und kleinen Modeboutiquen, Fachgeschäften für Schuhe, Elektronik, Bücher oder Beauty und viele andere Angebote. Außerdem gibt es dort ein breites gastronomisches Angebot von Sterne-Restaurants über Küchen aller Nationen bis hin zu charmanten Cafés und authentischen Imbissen. Seit 2019 wurde die Fußgängerzone und ihre Seitenstraßen aufgewertet – unter anderem mit neuem Pflaster, Sitzgelegenheiten und Laternen. Außerdem wurden in Seitenstraßen Zufahrtskontrollen mit beweglichen Pollern eingerichtet. Auch die Stadtbahnhaltestellen wurden barrierefrei ausgebaut und mit einer neuen hochwertigen Optik versehen. „Mit dem Erlebniswochenende locken wir auch Besucherinnen und Besucher in die Mannheimer Innenstadt, die sonst nicht regelmäßig zu uns kommen. Sie wollen wir von der Aufenthaltsqualität und dem attraktiven Einkaufs- und Gastronomieangebot in der City überzeugen”, erklärt Lutz Pauels, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. „Dafür haben wir gemeinsam mit der Stadt Mannheim und zahlreichen weiteren Unterstützern ein vielfältiges Programm mit Modeschauen und Musik, kulinarischen Spezialitäten auf dem Französischen Markt, einer Parade historischer Straßenbahnen und vielen weiteren Attraktionen zusammengestellt.”

„Wir alle in der Mannheimer City freuen uns zum Erlebniswochenende auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar und weit darüber hinaus, darunter zahlreiche Stammkunden und viele, die uns neu kennenlernen”, sagt Hendrik Hoffmann, Präsidiumsmitglied des Handelsverbands Baden-Württemberg. „Ausreichend Parkplätze stehen in den Parkhäusern und Tiefgaragen in der Innenstadt zur Verfügung, so etwa in den Quadraten wie beispielsweise im Quartier Q 6 Q 7, am Wasserturm oder auch am Schloss.” Oberbürgermeister Specht ergänzt: „Auch zu Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Innenstadt hervorragend zu erreichen – am verkaufsoffenen Sonntag sind die Busse und Bahnen der rnv sogar im ganzen Stadtgebiet kostenfrei.” Möglich wird dieses besondere ÖPNV-Angebot durch das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen geförderte Projekt FutuRaum. „Und nach der historischen Straßenbahnparade fahren zwei der Oldtimer-Bahnen weiter durch die Innenstadt und können ebenso kostenfrei genutzt werden”, so der Oberbürgermeister weiter.

Programm des Erlebniswochenendes

Samstag, 28. Juni

13:00 bis 18:00 Uhr: Aktionen der Werbegemeinschaft Mannheim City in der gesamten Innenstadt

„Mode im Quadrat und „in Mannheim spielt die Musik” mit Modeschauen auf der Straße und in den Geschäften sowie Live-Musik überall in der City.

10:00 bis 14:00 Uhr: Marktmittag auf dem Marktplatz G 1

Beim von der VTM organisierten Marktmittag bieten Wochenmarkthändlerinnen und –händler neben ihrem üblichen Sortiment auch kleine Speisen und Getränke an, die direkt vor Ort genossen werden können. Sitzgelegenheiten und die Musik von Sänger und Gitarrist Christoph Melzer („The Tuxedo Club Band”) laden zum Verweilen ein. Kinder können Kresse-Igel basteln und mit nach Hause nehmen. Eingekauft werden kann auf dem Hauptmarkt wie immer schon ab 7 Uhr.

11:00 bis 21:00 Uhr: Festival de la Musique auf den Kapuzinerplanken O 6

Anknüpfend an die „Fête de la Musique”, die jährlich am 21. Juni in Frankreich stattfindet, laden das Institut Français und die Musikschule Mannheim alle Musikbegeisterten zum „Festival de la Musique” ein. Auf einer Open Air-Bühne treten Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Genres auf:

11:00 bis 15:00 Uhr: Big Band-Festival

16:00 bis 16:45 Uhr: Interkulturelles Ensemble „Mosaik”

17:30 bis 19:00 Uhr: Ina Karian et Paris la nuit

19:30 bis 20:30 Uhr: CYLY

Der Eintritt ist frei.

20:00 bis 21:30 Uhr: Tanzabend mit Tanzschule Lamadé auf dem Münzplatz Q6/Q7

Von 20:00 bis 21:30 Uhr wird der Münzplatz zwischen Q 6 und Q 7 zur offenen Tanzfläche: Auf Einladung des Stadtquartiers Q 6 Q 7 bietet die Tanzschule Lamadé als „Sport im Park”-Special die Möglichkeit, sich im Herzen von Mannheim frei zur Musik zu bewegen – ganz egal ob Anfänger oder Profi. Schon ab 19:30 Uhr können sich die Gäste bei Musik, süßen Spezialitäten und spritzigen Getränken auf den Abend einstimmen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Sonntag, 29. Juni

11:00 Uhr: Enthüllung eines 3D-Stadtmodells am Plankenkopf P 7

Der Verein Stadtbild Mannheim e. V. übergibt der Stadt Mannheim und ihrer Bürgerschaft anlässlich des 50. Geburtstags der Fußgängerzone Planken ein 3D-Stadtmodell aus Bronze. Unter dem Motto: „Sehen – Fühlen – Begreifen” ermöglicht das Modell, auf Fingerkuppen durch die Stadt zu spazieren und die Anordnung der Plätze und Gassen nicht nur zu sehen, sondern auch zu ertasten.

12:00 bis 13:00 Uhr: Parade historischer Straßenbahnen

„125 Jahre elektrische Straßenbahn” in Mannheim und ihr eigenes 20-jähriges Bestehen feiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mit einer großen Parade historischer Straßenbahnen. Mehrere Oldtimer-Bahnen präsentieren sich auf der Strecke zwischen Breiter Straße, Paradeplatz und Wasserturm. Moderiert wird die Veranstaltung am Parade¬platz von Oberbürgermeister Christian Specht sowie Radiomoderator und Stadtbahnfahrer Jens Schneider. Im Anschluss werden im 20-Minuten-Takt Fahrten zwischen der Innenstadt und dem rnv-Betriebshof Möhlstraße angeboten, wo das Nahverkehrsmuseum depot5 einen Einblick in die spannende Historie des Nahverkehrs in der Quadratestadt gibt. Die historischen Bahnen können – wie der restliche ÖPNV (außer S- und Regionalbahnen) – am verkaufsoffenen Sonntag in ganz Mannheim kostenfrei genutzt werden.

12:00 bis 16:00 Uhr: Festival de la Musique auf den Kapuzinerplanken O 6

12:00 bis 12:45 Uhr: Les Primitifs

13:00 bis 13:45 Uhr: Katja Belley Duo

14:00 bis 14:45 Uhr: Kurpfälzisches Kammerorchester

Der Eintritt ist frei.

13:00 bis 18:00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

Die Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. veranstaltet gemeinsam mit dem Handels-verband zum Planken-Jubiläum einen großen verkaufsoffenen Sonntag in der ganzen Innenstadt. Die Geschäfte dürfen mit Genehmigung des Gemeinderats von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen und locken mit besonderen Angeboten: Live-Musik und Fashion-Shows finden an mehreren Standorten statt, außerdem sorgen Stelzenläufer, eine Brass-Band und der Mannheimer Trommelpalast sowie zahlreiche Walking-Musik-Acts in den Fußgängerzonen und ihren Seitenstraßen, der Kunststraße und der Freßgasse für Stimmung und Unterhaltung. In sechs Schaufensterfronten auf den Planken werden historische Fotos der beliebten Flaniermeile aus dem Bestand des MARCHIVUM ausgestellt.

13:00 bis 18:00 Uhr: Informationsstände des Stadtraumservice

Einmündung zur Seitenstraße O2/O3

Informationsstand zur Sanierung der Planken und der Seitenstraßen mit Vorher-Nachher-Bildern. Dort werden auch werden „Flowerhearts – Bienenwiese” verteilt, eine Mischung mehr als 20 verschiedener Samen mit Futter für Bienen, Schmetterlinge und andere Tiere.

Einmündung zur Seitenstraße P2/P3

Informationsstand zum Thema Sauberkeit. Hier berichtet die Stadt Mannheim, was sie unternimmt, um die Sauberkeit zu verbessern und was jeder Einzelne selbst dafür tun kann.

An beiden Tagen des Erlebniswochenendes lädt das Stadtquartier Q 6 Q 7 von 13:00 bis 18:00 Uhr auf dem Münzplatz zur entspannten Auszeit in der Chillout-Area ein. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher Live-Musik vom DJ-Duo Claxy, Liegestühle, süße Köstlichkeiten und Getränke sowie eine Kreativaktion „Kunstbike”. Innen gibt es Musik von Sänger und Gitarrist Fabian von Boetticher und einen Kreativworkshop mit Perlenarmbändern.

Auch die anderen großen und kleineren Betriebe locken mit Musik und Mode-Aktionen. Besondere Highlights sind die Modeschau bei „Perque no” zwischen P 3 und P 4 sowie die Aktionen der Modeschule Kehrer in der ÖVA-Passage in P 7.

Schon am Donnerstag, 26. Juni, startet der Französische Markt der Werbegemeinschaft und der VTM auf den Kapuzinerplanken O 5. Dort präsentieren Händlerinnen und Händler aus dem befreundeten Nachbarland bis Sonntag täglich von 11 bis 20 Uhr ihre kulinarischen Highlights: von süß bis herzhaft ist für jeden etwas dabei, zum Beispiel Pasteten, Brioche oder Macarons. Aber auch Handwerkliches wie handgemachte Keramik ist auf dem Französischen Markt zu finden. Am gemeinsamen Stand der Mannheimer Partnerstadt Toulon und des „Institut Français” wird die internationale Freundschaft groß geschrieben. Besucherinnen und Besucher können sich dort über die touristischen Attraktionen und Reiseziele in und um Toulon informieren. Das Institut Français informiert darüber, wie sich die Kenntnisse über Frankreich und die französische Sprache in guter Atmosphäre auffrischen und vertiefen lassen.