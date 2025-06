Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (25.06.2025), gegen 12:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine Seniorin mit einem stark beschädigten, silbernen Citroen C1 auf einen Supermarktparkplatz am Goerdelerplatz fuhr. Die Frau wirkte orientierungslos und verwirrt, weshalb der Mann die Polizei verständigte. Die Frau gab an, unter Medikamenteneinfluss zu stehen und keinen Unfall bemerkt zu haben. Der Führerschein der Seniorin wurde sichergestellt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wies beschädigen im Frontbereich und an der Beifahrerseite auf. Die Frau gab an, gegen 11:45 Uhr von der Benckiserstraße in Richtung Goerdeler Platz gefahren zu sein. Es werden nun Zeugen oder mögliche Geschädigte eines Verkehrsunfalls zwischen 11:45 Uhr und 12:40 Uhr gesucht. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz