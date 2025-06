Ludwigshafen – Schulbuchausleihe: Zentraler Zusatztermin für die Rückgabe vor den Sommerferien

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Ende des Schuljahres steht wieder die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher an. Nutzer*innen der Schul-buchausleihe können die Schulbücher zu den regulären Rückgabeterminen in den jeweiligen Schulen abgeben. Hierüber wird mit Ausgabe beziehungsweise mit dem Versand der Rücknahmescheine durch die Schulen informiert. Wie in den vergangenen Jahren auch, bietet der Bereich Schulen darüber hinaus einen zentralen Zusatztermin für die Rückgabe für diejenigen an, die die Termine in den Schulen nicht einhalten können. Dieser Zusatztermin ist am Donnerstag, 3. Juli 2025, von 8 bis 14 Uhr im Raum 102/103 im Carl-Bosch-Gymnasium, Jaegerstraße 9. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hierfür nicht notwendig. Auch ist die zusätzliche Rückgabe an diesem Standort nur an diesem Tag in dem vorgenannten Zeitraum möglich. Eine Rückgabe nach diesen Terminen ist nicht mehr möglich. Alle bis dahin nicht zurückgegebenen sowie beschädigte und unvollständige Bücher werden im Rahmen der Durchführung des Schadenersatzes in Höhe des Zeitwertes in Rechnung gestellt. Die Stadtverwaltung bittet daher darum, die Rückgabetermine einzuhalten.

Quelle Stadt Lu , den 26. Juni 2025