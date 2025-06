Ludwigshafen – Sachbearbeitung für BAföG künftig im Sozialdezernat

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, dem 25.06.2025 saß ein Jugendlicher mit einem Bekannten in der Hauptstraße in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes, als eine unbekannte männliche Person gegen 21 Uhr mit einem E-Scooter an ihm vorbeifuhr und mit einem Pfefferspray in Richtung dessen Gesichtes sprühte. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter die Hauptstraße entlang in Richtung Mannheim. ... Mehr lesen »