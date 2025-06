Ludwigshafen – NACHTRAG: LKW-Brand sorgte für kurzzeitige Sperrung auf der A650

A650/Maxdorf /Ludwigshafen(ots) Wie bereits berichtet kam es am 25.06.2025 zu einem LKW-Brand auf der A650, kurz vor der Anschlussstelle Maxdorf.

Der 62 jährige Fahrer aus Worms war im Rahmen seiner Tätigkeit für eine Handwerksfirma mit dem Firmenfahrzeug unterwegs. Der auf dem Kipper geladene Generator ging aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf. Die A650 musste für ca. 30 min in Richtung Bad Dürkheim voll gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Ruchheim/Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war mit 4 Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

