Ludwigshafen – Julia May einstimmig zur Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion gewählt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die 40-Jährige Juristin Julia May wurde am Mittwochabend von der SPD-Stadtratsfraktion einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende übernimmt den Fraktionsvorsitz zum 1. Juli von David Guthier, der die SPD-Stadtratsfraktion seit 2019 führt.

„Julia May ist mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Fachkenntniss, ihrer politischen Erfahrung und ihrem klaren inhaltlichen Kompass die ideale Besetzung als Fraktionsvorsitzende. Ich durfte unsere Fraktion im Stadtrat die letzten sechs Jahre führen, zweimal als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl gehen und habe das leidenschaftlich gerne gemacht. Das Vertrauen der Menschen und den Zusammenhalt innerhalb der Fraktion empfinde ich als Privileg. Umso schöner ist es, dass ich den Staffelstab an meine Wunschkandidatin Julia May, mit der ich seit vielen Jahren eng zusammenarbeite, weitergeben zu können”, so der scheidende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des SPD-Stadtverbands, David Guthier.

„Ich freue mich über das Vertrauen der Fraktion. Wir stehen weiterhin für eine verlässliche und verantwortungsvolle Politik für die Menschen in Ludwigshafen. Im Dialog, nah bei den Menschen. Neben der Modernisierung der Infrastruktur, wollen wir unsere Stadtgesellschaft auch in sozialen Fragen zusammenhalten”, so May.

„Mein Dank gilt David Guthier, der die SPD-Stadtratsfraktion mit großem Einsatz und erfolgreich in den vergangenen sechs Jahren geführt hat. Wir wussten, dass auf ihn Verlass ist, er gut verhandelt und in den Sachthemen drin ist”, dankt May ihrem Vorgänger.

Neben May wählte die SPD-Stadtratsfraktion ebenfalls jeweils einstimmig Osman Gürsoy, Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt und Sprecher für Kinder und Jugend, sowie Christian Schreider, verkehrs- und sportpolitischer Sprecher, zu neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

Gemeinsam mit den Frank Mayer und Sylvia Weiler als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Holger Scharff als Fraktionsgeschäftsführer bilden sie den Fraktionsvorstand.

Quelle: SPD Stadtratsfraktion