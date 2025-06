Landau – „Mit allen Sinnen und mehr!“ – Zooschule Landau startet Erlebnisführung für blinde und sehbehinderte Menschen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Tiere fühlen, riechen, hören – in der Zooschule Landau können blinde und seh¬behinderte Menschen ab sofort den Landauer Zoo auf ganz besondere Weise erleben. Mit der neu entwickelten „Erlebnisführung mit allen Sinnen“ geht die Zooschule ei¬nen weiteren inklusiven Schritt in Richtung barrierefreie Bildung. Die Erlebnisveranstaltung wurde gemeinsam mit dem Blindenstammtisch der Stadt Landau um Vorsitzende Susanne Brunck und dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Landau, Maik Leidner, entwickelt und erprobt. Sie orientiert sich bestmöglich an den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Statt sich auf visuelle Eindrücke zu beschränken, steht das sinnliche Erleben im Mittelpunkt: Tierstimmen hören, Felle, Körperformen und Federn ertasten, duf¬tende Futterpflanzen riechen – so wird der Zoo auf neue Weise erfahrbar. Die zentrale Rolle spielt jedoch die Stimme des Zoopädagogen bzw. der Zoopädago¬gin: Er bzw. sie versucht, die einzigartige Atmosphäre „einzufangen“, die Gestal¬tung der Gehege und das Verhalten der Tiere anschaulich zu beschreiben und mit kleinen Anekdoten aus dem Zooleben und dem Leben der Tiere der Veran¬staltung einen besonderen Erlebnischarakter zu verleihen.

Die Teilnehmenden werden am Zooeingang abgeholt. In den Räumlichkeiten der Zooschule steht zunächst das gemütliche gegenseitige Kennenlernen bei einem Getränk auf dem Programm. Hier können sich alle schon einmal auf die Stimme der Zoopädagogin bzw. des Zoopädagogen einstellen. Anschließend wird – nach Absprache – ein lebendes Tier aus den Terrarien der Zooschule präsentiert. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann es hautnah mit all seinen Besonderheiten erleben. Später geht es – selbstverständlich barrierefrei – in das Zoogelände. Hier wird der Schwerpunkt auf wenige Tierarten gesetzt, um das intensive, ganzheitliche Erle¬ben der ausgewählten Tiere zu ermöglichen. Dabei werden auch die didaktischen Besonderheiten, die der Zoo Landau an den Gehegen dauerhaft präsentiert, u.a. Tierskulpturen, Reliefs, Fußabdrücke der Tiere einbezogen.



„Unsere Führung lädt dazu ein, die Welt der Tiere ganz neu zu entdecken“, sagt Dr. Gudrun Hollstein, Leiterin der Zooschule Landau. „Die enge Kooperation mit blinden und sehbehinderten Menschen bei der Erstellung des neuen zoopädago¬gischen Angebotes hat uns sehr geholfen, die besonderen Bedürfnisse zu verste¬hen. Für blinde Menschen und Menschen mit starken Seheinschränkung gibt es bislang kaum Angebote in Zoos, die wirklich auf ihre Bedürfnisse eingehen. Mit dem neuen Konzept kann eine Lücke geschlossen werden“, fügt Maik Leidner, städtischer Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen, hinzu. Die „Pilotführung“ wurde erfolgreich getestet und wurde begeistert angenom¬men. Künftig wird sie regelmäßig angeboten und ist ab sofort auch für Schulklas¬sen, Gruppen, Vereine oder Einzelpersonen buchbar. Die Zooschule sucht nun Sponsoren bzw. Spender, die behinderten Menschen diese Führung kostenfrei ermöglichen.

Kontakt für Rückfragen und Buchungen:

Zooschule Landau Sekretariat: Elke Rieder (8:00 Uhr – 12:00 Uhr) Telefon: 06341 / 13-7011

E-Mail: zooschule@landau.de

Website: www.zooschule-landau.de

Sprechstunde Zooschule: montags von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr (Tel.: 06341/ 13-7005)

Quelle: Zoo Landau