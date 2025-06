Landau – Landauer Biologie-Leistungskurse informieren sich beim Tag des Artenschutzes im Zoo Landau in der Pfalz – Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) und der Zoo Landau luden ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen eines gemeinsamen Angebots der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) und des Zoo Landau in der Pfalz haben sich 70 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus zwei Landauer Schulen kürzlich rund um das Thema „Artenschutz” informiert. Begrüßt wurden die Teilnehmenden am Veranstaltungstag im Zoo auch von Landaus Bürgermeister und Zoodezernenten Lukas Hartmann. Zu den Aufgaben der bei der SGD Süd angesiedelten Oberen Naturschutzbehörde gehört der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sowie auch der Artenschutz. „Weltweit sind Tausende Tierarten in ihrem Bestand gefährdet,“ sagte Präsident Prof. Dr. Hannes Kopf. Daher hatte er den Schülerinnen und Schülern mit Leistungskurs Biologie die Antwort des Gesetzgebers auf die Gefährdung von Arten auf internationaler, europäischer und deutscher Ebene erläutert und die gesetzlichen Regelungen vorgestellt, die zu Schutz und Erhalt der Arten erlassen wurden.



Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel referierte zum Thema „Der Rolle wissenschaftlich geleiteter Zoos beim Biodiversitätsschutz”. Als einer von zwei wissenschaftlich geleiteten Zoos in Rheinland-Pfalz, der Mitglied aller relevanter nationaler und internationaler Zooverbände ist, engagiert sich der Landauer Zoo seit Jahren durch Unterstützung und Initiierung von Artenschutzprojekten. Heckel erläuterte dabei sowohl die umfänglichen selbstverpflichtenden Grundlagen des Artenschutzengagements des Zoos als auch die gesetzlichen Aufträge an Zoos in Europa bzw. in Deutschland. „Wir fühlen uns dem Staatsziel Artenschutz in besonderer Weise verpflichtet,“ sagte Heckel. Alleine die internationale Gemeinschaft verbandsorganisierter Zoos gehörten weltweit zu den größten Unterstützern des gezielten Arten- und Naturschutzes, gibt er zu bedenken. Bei einer anschließenden Gesprächsrunde und Zooführung wurde den interessierten Bio-Leistungskurslern anhand konkreter Beispiele die Artenschutzarbeit des Landauer Zoos u.a. auf den Philippinen, in Ghana, in Ruanda oder in Chile für in der Natur kritisch gefährdete Tierarten wie Prinz-Alfred-Hirsch, Weißscheitelmangabe, Kronenkranich oder Humboldt-Pinguin nähergebracht.

Quelle: Zoo Landau