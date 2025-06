Heidelberg – Infos zu Pflege und ehrenamtlichen Alltagshilfen – Beratung vor Ort in drei Heidelberger Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bietet im Juli 2025 offene Infostände in drei Heidelberger Stadtteilen zum Thema Pflege und ehrenamtliche Alltagshilfen für Seniorinnen und Senioren an. Unter anderem wird dort die Nutzung der Hilfevermittlung über die digitale Hilver-App erklärt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Anmeldung an den Infoständen in den Stadtteilen vorbeikommen, sich beraten lassen und Fragen zu Pflege und Alltagshilfen besprechen.

Die Termine in den Stadtteilen sind:

• Donnerstag, 10. Juli 2025, 10 bis 13 Uhr: Kirchheim, Odenwaldplatz

• Freitag, 11. Juli 2025, 10 bis 13 Uhr: Pfaffengrund, Kranichweg (Nähe Netto)

• Dienstag, 15. Juli 2025, 10 bis 13 Uhr: Wieblingen, Elisabeth-von-Thadden-Platz

Ansprechpartner vor Ort sind Mitarbeitende des Pflegestützpunkts der Stadt Heidelberg und des Teams „Mobilität und Teilhabe“. Infos gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/pflege und www.heidelberg.de/hilver.

Quelle: Stadt Heidelberg