Frankenthal – Langer Dienstag statt langer Donnerstag – Stadtverwaltung Frankenthal am Dienstag länger geöffnet – frühere Schließung am Donnerstag, 3. Juli

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund einer internen Veranstaltung schließt ein Großteil der Stadtverwaltung Frankenthal am Donnerstag, 3. Juli bereits früher als gewohnt. Der Zugang zum Rathaus und den weite-ren Verwaltungsgebäude ist ab 15 Uhr grundsätzlich nicht mehr möglich. Dafür bleiben Bür-gerservice, Standesamt, Ausländerbehörde, Zulassungs- und Führerscheinstelle am Diens-tag, 1. Juli länger geöffnet. Für die besonders besucherintensiven Bereiche gelten folgende Regelungen: Der Bürgerser-vice hat am Donnerstag, 3. Juli von 8 bis 12 und 14 bis 15 Uhr geöffnet. Standesamt, Auslän-derbehörde sowie Zulassungs- und Führerscheinstelle öffnen am Donnerstag, 3. Juli von 8 bis 12 Uhr. Am Dienstag, 1. Juli sind alle genannten Stellen dafür von 14 bis 18 Uhr besetzt und damit länger als an gewöhnlichen Dienstagen.

Die Städtischen Kindertagesstätten schließen am 3. Juli einheitlich bereits um 15 Uhr. Die Eltern wurden bereits informiert. Die Stadtbücherei Frankenthal bleibt zu den regulären Zeiten (10 bis 18 Uhr) geöffnet. Bei dringenden Anliegen empfiehlt sich eine vorherige Rücksprache mit den jeweiligen Sach-bearbeitern. Ansprechpartner und reguläre Öffnungszeiten sind unter www.frankenthal.de/dienstleistungen zu finden. Wir danken für das Verständnis.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal