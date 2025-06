Frankenthal – Julia Rädler ist neue Klimaanpassungsmanagerin für Frankenthal – Seit dem 1. Juni im Einsatz für klimaresiliente Stadtentwicklung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 1. Juni verstärkt Julia Rädler als neue Klimaanpassungsmanagerin das Team der Stadtverwaltung Frankenthal. Die 25-jährige Raumplanerin ist der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung zugeordnet. Die Stelle wird durch das Bundesmi-nisterium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. „Mit Julia Rädler begrüßen wir eine engagierte und kompetente junge Fachkraft mit klarer Vision für die Herausforderungen des Klimawandels. Sie bringt frischen Wind, Fachwissen und lokale Verbundenheit mit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Erfolg für diese wichtige Aufgabe“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Julia Rädler wurde 1999 in Ludwigshafen geboren und ist in der Region fest verwurzelt. Nach dem Abitur am Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen nahm sie 2019 ihr Studium der Raum- und Umweltplanung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaisers-lautern-Landau auf. Schon während des Studiums sammelte sie praktische Erfahrungen, unter anderem als Praktikantin in der Stadtplanung und im Gartenbau bei der Stadt Frankent-hal sowie als Werkstudentin in der Stadtentwicklung. Ihre Bachelorarbeit mit dem Titel „Kli-maangepasste, biodiversitäts- und erholungsfördernde temporäre Zwischennutzungen – Ein Maßnahmenkatalog und Anwendungsbeispiel für Frankenthal“ zeigt ihr besonderes Interesse an innovativen Lösungsansätzen für städtische Klimaanpassung.

Vernetzung innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Die neue Position sieht als zentrale Aufgabe die Erstellung eines Konzeptes zur nachhaltigen Klimaanpassung und für den natürlichen Klimaschutz vor – in Zusammenarbeit mit einem externen Fachbüro. Vorgesehen sind dabei mindestens 30 Prozent naturbasierte Lösungen. Darüber hinaus koordiniert Julia Rädler verwaltungsinterne Prozesse, um Aspekte der Klima-anpassung systematisch in die städtischen Abläufe zu integrieren – etwa durch die Einrich-tung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe. Auch die Information und Einbindung der Bür-gerschaft ist perspektivisch Teil ihres Aufgabenspektrums, unter anderem durch Workshops, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit anderen Kommunen.

Was unterscheidet Klimaschutz und Klimaanpassung?

Während sich Klimaschutzmaßnahmen auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen kon-zentrieren, zielt Klimaanpassung darauf ab, die negativen Folgen des Klimawandels abzumil-dern – etwa durch hitzeresiliente Stadtgestaltung oder Umgang mit Starkregenereignissen. Julia Rädler wird in Frankenthal genau diesen zukunftsweisenden Prozess mitgestalten und dabei auch eng mit Klimaschutzmanagerin Stefanie Klinner zusammenarbeiten.

Mehr zum Klimaschutz in Frankenthal unter www.frankenthal.de/klimaschutz. Inhalte zur Klimaanpassung werden online sukzessive ergänzt.