Bürstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News gestern berichtet wurde ein 3jähriger Junge, bei einem Unfall schwerverletzt.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen in einem Nachtrag nun informierte ist das schwerverletzte Kind in der Nacht in einem Krankenhaus in Mannheim gestorben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)