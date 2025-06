Altrip – Fischerfest findet in diesem Jahr vom Freitag 4. bis Montag 7. Juli 2025 statt

Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Fischerfest wird am Freitagabend (4. Juli) um 20 Uhr offiziell im Waldpark eröffnet. Danach sorgt ab 20.15 Uhr die Band “Grand Malör” mit Live-Musik für gute Stimmung. .Die Verkaufsstände sind am Freitagabend schon ab 17 Uhr geöffnet. Das Altriper Fischerfest ist eines der schönsten Fischerfeste in der Region und dauert bis zum Montagabend (7. Juli). Das viertägige Fischerfest ist immer am ersten Juli-Wochenende und der Waldpark in Altrip ist der „größte Biergarten in der Kurpfalz“.

Neben leckerem frisch gebackenem Fisch können sich die Besucher auch über Live-Musik und ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen.



Der Altriper Waldpark feierte vor ein paar Tagen bereits sein 100-jähriges Jubiläum , denn er wurde am 14. Juni 1925 eröffnet.

Das Mitbringen alkoholischer Getränke auf den Festplatz ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Die genaue Adresse lautet 67122 Altrip, Am Waldpark.

Text Michael Sonnick