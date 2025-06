Speyer – Tag der offenen Tür bei der Musikschule

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Musikschule der Stadt Speyer öffnet am Samstag, 28. Juni 2025, allen musikinteressierten Kindern und Familien die Türen. Von 11 bis 14 Uhr haben Besuchende die Gelegenheit, einen Einblick in die vielfältigen Angebote der Musikschule im Mausbergweg 144 kennenzulernen und auszuprobieren.

Kinder ab dem Grundschulalter können an diesem Tag sämtliche Instrumente nach Herzenslust ausprobieren. Die erfahrenen Lehrkräfte der Musikschule stehen bereit, um die Funktionsweise der Instrumente zu erklären und weitere Fragen zu beantworten. Der Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit, um erste musikalische Erfahrungen zu sammeln oder neue Instrumente zu entdecken.

Ein besonderer Höhepunkt: Im Rahmen der Aktion „4für2“ erhalten alle Personen, die sich am Tag der offenen Tür verbindlich anmelden, zwei Schnuppermonate zum halben Preis.

Bei kleinen Konzerten und Proben können weitere Informationen zu den Unterrichtsangeboten eingeholt, ein Blick hinter die Kulissen geworfen und Kontakte zu anderen Familien geknüpft werden.

Auch die Kunstschule Pablo wird sich an diesem Tag in der Musikschule mit ihrer Arbeit vorstellen und bietet ebenfalls Mitmachaktionen an.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Kaltgetränke und Brezeln werden zum Selbstkostenpreis angeboten.

Weitere Informationen zu Musikschule sind unter https://www.speyer.de/de/bildung/musikschule-der-stadt-speyer/ abrufbar.

