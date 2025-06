Speyer – Asiatische Hornisse breitet sich aus – Stadtverwaltung ruft dazu auf, Sichtungen von Nestern zu melden

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) breitet sich in Deutschland aus. Insbesondere im Westen Deutschlands ist die Art etabliert und erweitert, begünstigt durch die klimatischen Bedingungen, ihr Verbreitungsgebiet stetig. Beim Landesamt für Umwelt (LfU) sind im Jahr 2024 etwa 730 Nestmeldungen eingegangen, im Jahr 2023 waren es 350 bestätigte Nestmeldungen.

Die aus Südostasien stammende Hornissenart stellt insbesondere für Honigbienenvölker sowie für viele andere Insektenarten eine erhebliche Bedrohung dar. Darüber hinaus sind aus Südwesteuropa bereits Schäden im Obstbau im Zusammenhang mit dieser Art bekannt geworden.

Um Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse ergreifen zu können, ruft die Stadt Speyer dazu auf, Sichtungen von Nestern dieser Art auf der Meldeplattform des Artenfinders zu melden. Die gemeldeten Standorte werden geprüft und an die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) weitergeleitet, die für invasive Arten verantwortlich ist und gegebenenfalls die Entfernung der Nester veranlassen kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass kein gesetzlicher Anspruch auf eine Entfernung der Nester besteht. In dringenden Fällen ist es erforderlich, eine fachkundige Schädlingsbekämpfungsfirma zu beauftragen. Alternativ können Meldungen auch direkt an die Stadtverwaltung Speyer weitergeleitet werden (Ansprechpartner: Herr Volker Claus, E-Mail: volker.claus@stadt-speyer.de).

Quelle Stadt Speyer

Es werden ausschließlich Meldungen von Nestern an die zuständigen Behörden weitergeben. Zwar sind auch Nachweise einzelner Tiere für die Datenbanken wie den Artenfinder und das Landesinformationssystem LANIS von Bedeutung, jedoch sind Maßnahmen zur Bekämpfung ausschließlich an Neststandorten zielführend. Es wird dringend empfohlen, Nester keinesfalls eigenhändig zu entfernen. Hierfür sind ausschließlich speziell ausgebildete Fachkräfte mit entsprechender Schutzausrüstung einzusetzen. Obwohl Asiatische Hornissen Menschen grundsätzlich nicht gezielt angreifen, können sie bei Annäherung an ihr Nest, das sich häufig in Baumkronen befindet, aggressiv reagieren.

Abschließend bittet die Stadtverwaltung Speyer, bei Meldungen darauf zu achten, die Asiatische Hornisse von der heimischen Europäischen Hornisse klar zu unterscheiden.

Bilder honorarfrei, ©UHH/CeNak/Dalsgaard