Römerberg – Brand eines Einfamilienhauses – Eine Person tot aufgefunden

Römerberg / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (25.06.2025, gegen 1:45 Uhr) wurde ein Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Harthäuser Straße in Römerberg gemeldet. Das Haus wurde vollständig beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere 100.000 Euro belaufen.



Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde ein Mann, mutmaßlich der Bewohner des Hauses, tot aufgefunden. Die Ermittlungen zur Identität des Toten, der genauen Todesursache und der Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.