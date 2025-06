Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Toter nach Vollbrand in Römerberg

Rhein-Pfalz-Kreis – Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Mittwoch, den 25. Juni 2025, gegen 1:45 Uhr, wurde die Feuerwehr Römerberg – Dudenhofen zu einem Brand in der Harthäuser Straße in Römerberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Trotz sofortiger und intensiver Löscharbeiten konnte das Wohnanwesen nicht gerettet werden und fiel den Flammen vollständig zum Opfer.

Als die Einsatzkräfte das durch die Flammen zerstörte Haus betraten, fanden sie eine männliche Leiche. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt; mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Bewohner.

Über die Höhe des Sachschadens, die Brandursache sowie die Todesursache können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste.

Quelle: MRN-News / Polizei Rheinpfalz