Neustadt – Schick unterwegs

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Wir erradeln uns unsere Heimat! In vielen Gemeinden findet aktuell das Projekt „Stadtradeln“ statt. Radeln Sie doch auch! Zum Beispiel mit dem Landtagsabgeordneten Claus Schick. Zur Unterstützung der Idee Stadtradeln bietet Schick am 29. Juni eine Rundfahrt durch unsere Region an.

Von Neustadt geht es über Deidesheim, Forst und Niederkirchen und Haßloch zurück nach Lachen-Speyerdorf. Unterwegs ist genügend Zeit für einen kleinen Stopp und eine Erfrischung. Die Tour endet beim Weingut Schäfer in Lachen-Speyerdorf bei gutem Essen und Trinken und guten Gesprächen.

Treffpunkt ist am 29. Juni um 15 Uhr in der Langenschemelstraße 37 in Lachen-Speyerdorf. Länge der Tour: ca. 32 km, Dauer: ca. 2,5 bis 3 Stunden.

Um Anmeldung wird gebeten unter info@claus-schick.de

Quelle – Büro MdL Claus Schick