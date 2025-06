Mannheim – NACHTRAG: SEK Einsatz in Sandhofen

Rhein-Pfalz-Kreis – Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Mittwoch, den 25. Juni 2025, gegen 1:45 Uhr, wurde die Feuerwehr Römerberg – Dudenhofen zu einem Brand in der Harthäuser Straße in Römerberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Trotz sofortiger und intensiver Löscharbeiten konnte das Wohnanwesen ... Mehr lesen »