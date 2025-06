Ludwigshafen – Pausenhof von Schulzentrum Mundenheim wird grüner, schattiger und barrierefrei

Ludwigshafen / Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): Pausenhof von Schulzentrum Mundenheim wird grüner, schattiger und barrierefrei

Grüner, schattiger, mit mehr Aufenthaltsqualität und auch noch barrierefrei: Ab Ende Juni 2025 wird der Pausenhof des Schulzentrums Mundenheim durch Entsiegelung und Begrünung ökologisch wertvoll umgestaltet. Dabei werden nicht nur neue Bäume und eine stadtklimatolerante Vegetation gepflanzt, ebenso sollen neue Pausenhofüberdachungen als Wetterschutz entstehen und die Zugänge zum Pausenhof barrierefrei über rollstuhlgerechte Rampen erschlossen werden.

Bereits 2022 mussten die in die Jahre gekommenen Pausenhofdächer, sogenannte “Betonpilze”, abgerissen werden. Eine Sanierung wurde aufgrund der erwartbar hohen Kosten nicht durchgeführt. Von Anfang Juli bis Ende August dieses Jahres werden zunächst 350 Meter marode Blockstufentreppen zurückgebaut und circa 475 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Anschließend wird das Gelände neu gestaltet und inselartige Grünflächen mit Bäumen, Gehölzen, Stauden und zusätzlichen Bänken angelegt. In den Herbstferien schließlich werden die vorbereiteten Beete und Grünflächen bepflanzt, dafür sind elf neue Bäume, rund 600 Sträucher und Bodendecker sowie ungefähr 900 Stauden vorgesehen. Zeitgleich soll die Montage der Pausenhofüberdachungen erfolgen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.

“Das Schulzentrum mitsamt seiner Außenanlagen entstand in den 1970er Jahren, entsprechend wird der Pausenhof weitestgehend durch Betonflächen dominiert, die im Hochsommer die ohnehin schon hohe Belastung durch Hitze nochmal steigern. Der Rückbau der Versiegelung und eine größtmögliche Begrünung ist der richtige Weg, um auch während hoher Temperaturen den Schüler*innen einen angenehmen und erholsamen Pausenaufenthalt im Freien zu ermöglichen. Das KIPKI-Förderprogramm ist uns dabei eine große Hilfe”, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Zum Hintergrund

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit einem landesweiten Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro. Im Januar 2024 hatte das Kimaschutzministerium den Antrag der Stadt Ludwigshafen auf Aufnahme in das Programm bewilligt. Damit stehen der Stadt über 7,5 Millionen Euro für die Umsetzung von insgesamt 17 Projekten bereit, der Umbau des Pausenhofs des Schulzentrums Mundenheim ist eines davon. Die Fördergelder dürfen hauptsächlich für den Klimaschutz und maximal zu 25 Prozent für Klimaanpassung eingesetzt werden.

Quelle Stadt Ludwigshafen