Hockenheim – In den Ferien schon etwas vor? Noch freie Plätze beim Ferienprogramm

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Sommer naht – und mit ihm das beliebte Hockenheimer Ferienprogramm! Auch in diesem Jahr hat das Kinder- und Jugendbüro gemeinsam mit Hockenheimer Vereinen, Unternehmen, sozialen Einrichtungen und Kirchen ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Aktuell sind noch einige freie Plätze verfügbar.

Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren, umfasst jedoch auch spezielle Angebote für Teenies von zehn bis vierzehn Jahren. Mit rund 50 Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei: Spannende Ausflüge, kreative Bastelangebote, sportliche Aktionen, Naturerlebnisse und interessante Einblicke hinter die Kulissen machen die Sommerferien zu einem echten Highlight.

Jetzt anmelden!

Eine Anmeldung zum Ferienprogramm ist noch bis Sonntag, 29. Juni 2025, um 22 Uhr möglich. In diesem Zeitraum können Wunschveranstaltungen online ausgewählt und vorgemerkt werden.

Die vollständige Veranstaltungsübersicht, weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit sind online unter: https://hockenheim.feripro.de/ zu finden.

Auch Kinder mit Handicap sind, soweit möglich, herzlich willkommen. Bitte vor der Anmeldung Rücksprache mit dem jeweiligen Veranstalter halten. Bei überbuchten Veranstaltungen entscheidet das Losverfahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Dienstag, 1. Juli 2025, per Mail über die Platzvergabe informiert. Tipp: Wer sich gemeinsam mit Freundinnen oder Freunden anmelden möchte, sollte dieselbe Veranstaltung mit identischer Priorität wählen. Nur so kann der Freundeswunsch bei der Auslosung berücksichtigt werden.

Für Fragen steht das Team vom Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk gerne zur Verfügung:

Telefon: 06205 / 21-1502

E-Mail: generationenbuero@hockenheim.de

Quelle: Stadt Hockenheim