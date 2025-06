Heidelberg – Nach Angriff auf Securitymitarbeiter in Untersuchungshaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Nachdem der Tatverdächtige durch das Amtsgericht Heidelberg wegen einer Diebestat bereits am 11.04.2025 im Wege des besonders beschleunigten Verfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, wurde er aufgrund eines Vorfalles am 24.06.2025 nun in Untersuchungshaft genommen.

Gegen 18:00 Uhr befand sich der Beschuldigte in einem Shuttlebus auf dem Weg vom Patrick-Henry-Village nach Heidelberg. Weil der junge Mann im Bus in aggressiver Weise herumgeschrien hatte, wurde er von einem Securitymitarbeiter aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Daraufhin soll der 26-Jährige diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie ihn beleidigt und bedroht haben.

Im Hinblick auf die erhebliche Gewaltbereitschaft des Beschuldigten und die erst vor etwa zwei Monaten erfolgte Verurteilung erließ das Amtsgericht Heidelberg am 25.06.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Täter und setzte diesen in Vollzug.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.