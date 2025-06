Frankenthal – Zwei Stunden kostenfrei parken an jedem ersten Samstag im Monat-Pilotprojekt „First Saturday“ startet am 5. Juli

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Stunden kostenfrei parken an jedem ersten Samstag im Monat – Stadt setzt Impuls zur Belebung der Innenstadt

Die Stadt Frankenthal startet mit einem neuen Pilotprojekt zur Stärkung der Innenstadt: Ab Samstag, 5. Juli, können Besucher an jedem ersten Samstag im Monat zwei Stunden kostenlos in ausgewählten Parkhäusern parken – dabei handelt es sich um eine Test- und Pilotphase von Juli bis Dezember. Teilnehmende sind die Tiefgarage an der Willy-Brandt-Anlage, das Parkhaus am Bahnhof (beide betrieben durch die Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft mbH) sowie die privat betriebenen Parkhäuser des Birkenmeier/ Hotel Central und des City Centers.

Ziel der Maßnahme ist es, die Attraktivität der Frankenthaler Innenstadt zu steigern, den stationären Handel, die Gastronomie sowie kulturelle Angebote gezielt zu fördern und Frankenthal als lebendiges Mittelzentrum nachhaltig zu stärken.

Zwei Stunden kostenfrei parken und sorgenlos den Einkauf genießen

Unter dem Aktionsnamen „First Saturday“ können Besucher an jedem ersten Samstag im Monat zwei Stunden lang kostenfrei Parken – unabhängig von der Einfahrtszeit. Begleitend hierzu erwarten die Innenstadtbesucher verschiedene Sonderaktionen des Handels sowie die kulinarische Vielfalt der Frankenthaler Gastronomie. Die Angebote werden sukzessive im Laufe der Zeit in engem Dialog mit den innenstadtrelevanten Akteuren erweitert – Ziel ist es, den Einkauf wieder zum Erlebnis und die Innenstadt zum lebendigen Treffpunkt für alle Frankenthaler und Besucher von nah und fern zu gestalten.

Ein gemeinsames Signal – Innenstadt gemeinsam gestalten

Exemplarisch für eine Kooperation zwischen öffentlicher und privater Hand ist die Kooperation der Parkhausbetreiber. Sie zeigt: Innenstadtaufwertung und -belebung gelingt nur mit vereinten Kräften.

„Zwei Stunden kostenfrei parken, direkt in der Innenstadt – das ist mehr als ein praktisches Angebot, denn wer bequem und kostenfrei parkt, kommt entspannter an, bleibt länger und nutzt das vielfältige Angebot in unserer Stadt. Es ist eine Einladung, Frankenthals Innenstadt neu zu entdecken. Mit dem Anreiz des stundenweise kostenfreien Parkens machen wir den Weg frei für spontane Besuche, entspanntes Bummeln und lebendiges Innenstadtleben. Damit wollen wir Hemmschwellen abbauen und neue Impulse an einem für den Handel und die Gastronomie wichtigen Tag als Begegnungsort und für die Kultur setzen – denn eine Innenstadt lebt von ihren Besuchern“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Von der Idee zur Umsetzung – Ergebnisse aus Sitzungen des Expertengremiums „Innenstadtwerkstatt“ fließen ein

Beim Auftakt der Innenstadtwerkstatt am 4. April 2025 war das Thema Parken schon ein großes Thema. Die Teilnehmenden konnten damals eigene Ideen und Vorschläge einbringen. Daraus entstand schließlich die Idee für das konkrete Projekt „Pilotphase Parken“. Diese Testphase läuft von Juli bis Dezember 2025 und besteht aus zwei Anreizen – beide sind Teil des größeren „40-Punkte-Plans für die Frankenthaler Innenstadt“, der am 21. Mai im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität vorgestellt wurde.

Die zwei Bestandteile sind zum einen die Aktionssamstage, die an den Wochenenden mehr Leben in die Innenstadt bringen sollen, und zum anderen ein neuer Nachttarif fürs Parken – abends ab 19 Uhr bis morgens um 5 Uhr kostet das Parken in der Tiefgarage an der Willy-Brandt-Anlage sowie im Parkhaus am Bahnhof nur noch die Hälfte des Tagestarifs.

In der zweiten Sitzung der Innenstadtwerkstatt am 23. Juni wurden dann gemeinsam weitere Ideen für kurz- und mittelfristig umsetzbare Aktionen gesammelt, die das Rahmenprogramm für die sogenannten „First Saturdays“ mitgestalten sollen. So entsteht ein Konzept, das von vielen getragen wird und bei dem alle mitwirken können.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt, eingebettet in der Oberbürgermeister Dr. Meyer unmittelbar zugeordneten Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, fungiert dabei als Koordinator und zentraler Impulsgeber – das Gemeinschaftsprojekt lebt aber wesentlich vom Engagement und der Mitwirkung des lokalen Handels, der ortsansässigen Gastronomie sowie weiterer innenstadtrelevanter Akteure.

Weitere Informationen zum Parkangebot in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/parken zu finden. Für weitere Rückfragen steht die Wirtschaftsförderung gerne jederzeit über wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de oder unter der 06233/89735 zur Verfügung.

Quelle Stadt Frankenthal