Bürstadt – Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Bürstadt/ Landkreis Bergstraße/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (25.6.) kam ein Kleinkind mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über den Vorfall informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug die Heppenheimer Straße in Richtung Groß-Gerauer Straße befahren haben, als der 3-jährige Junge unvermittelt auf die Straße gelaufen sei und von dem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss mit schweren

Verletzungen in eine Klinik. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die sich bisher noch nicht mit der Polizei in Kontakt gesetzt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0

zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken