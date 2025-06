Speyer – VSR-Gewässerschutz präsentiert Ergebnisse der Brunnenwasseranalysen in Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der VSR-Gewässerschutz hat die Ergebnisse seiner Brunnenwasseranalysen in

Speyer veröffentlicht. In den letzten Jahren wurden insgesamt 84 Wasserproben auf

Belastungen mit Nitrat, Eisen und Bakterien untersucht.

Die gemeinnützige Organisation war mit dem Labormobil in Speyer aktiv. Brunnenbesitzer hatten die

Möglichkeit ihre Wasserproben direkt zum Labormobil zu bringen oder sie per Post an

die Gewässerexperten zu senden.

Die Analysen der Brunnenwasserproben ermöglichte der gemeinnützigen

Organisation einen umfassenden Überblick über die Grundwasserbelastungen zu

erhalten. „Außerdem helfen wir mit den Untersuchungen gesundheitliche Gefahren bei

der Nutzung im Garten auszuschließen“, erzählt Harald Gülzow, der am

Informationsstand den Brunnenbesitzern beratend zur Seite stand. Jeder

Brunnenbesitzer erhielt ein ausführliches Gutachten, das die Messergebnisse sowie

eine Bewertung für die Nutzung des Wassers beinhaltete.

Harald Gülzow hat in den vergangenen Wochen eine Auswertung der

Brunnenwasserproben der letzten sechs Jahre in Speyer durchgeführt. Als Physiker

engagiert er sich schon seit über 40 Jahren für den Gewässerschutz.

„Erfreulicherweise überschreiten nur 3,6% der Brunnen den Grenzwert der

Nitratrichtlinie von 50 mg/l Nitrat“, erklärt Harald Gülzow. Stattdessen hat er jedoch

andere Belastungen festgestellt, die zur Beeinträchtigung bei der Nutzung im Garten

führen. „Unsere Analysen ergaben, dass in 34,0% der untersuchten Brunnen die

Eisengehalte über 0,8 mg/l liegen“, stellt der Gewässerexperte fest. Hohe

Eisenkonzentrationen führen nicht nur zu einer Verfärbung des Wassers, sondern

auch zu Ablagerungen. Diese können technische Geräte beeinträchtigen und bieten

zudem einen Nährboden für Keime in den Leitungen.

Sorge bereitet Harald Gülzow die Zunahme der Bakterienbelastung im Brunnenwas-

ser. Die Ursache dafür sieht er bei den Starkregenfällen. Das mit coliformen Keimen

belastete Wasser dringt in undichte Brunnen ein. „Bei unseren Wasseruntersuchun-

gen in Speyer fanden wir diese Bakterien in 16,7% der getesteten Brunnen“, berichtet

der Physiker. Eine zusätzliche Gefahr sieht er in defekten Abwasserleitungen im Un-

tergrund.

In solchen Fällen können Fäkalien ins Grundwasser gelangen und dieses

mit Escherischia.Coli (E.Coli) kontaminieren. „Diese Darmbakterien haben wir in 4,2%

der untersuchten Brunnen festgestellt“, berichtet Harald Gülzow. Er weist darauf hin,

dass das Wasser dann auch mit weiteren Viren und anderen Bakterien belastet sein

kann, die zu schwerwiegenderen Krankheiten führen. Der VSR-Gewässerschutz hat

eine Checkliste erstellt, anhand derer jeder prüfen kann, welche Ursachen für die Bakterienbelastung vorliegen könnten. Auf diese Weise lassen sich viele Probleme schnell beheben.

Die umfassenden Auswertungen der Brunnenwasserergebnisse hat der VSR-

Gewässerschutz auf der Homepage mit Diagrammen veranschaulicht dargestellt. Hier

erfahren die Bürger auch, wann das Labormobil wieder in der Region hält. Auf die

Informationen zu Speyer gelangt jeder Interessierte über die interaktive Karte auf der

Homepageseite vsr-gewaesserschutz.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland

Quelle: VSR Gewässerschutz