Sinsheim – Tag der offenen Gärten in der Sinsheimer Gartenstadt begeistert zahlreiche Besucher

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Blühende Vielfalt und Gemeinschaft erleben

Unter dem Motto „100 Jahre Gartenstadt“ öffneten am vergangenen Wochenende insgesamt dreizehn private Gärten in der Sinsheimer Gartenstadt ihre Pforten für Besucher. Der „Tag der offenen Gärten“ lockte trotz hochsommerlicher Temperaturen zahlreiche Interessierte in das grüne Viertel rund um den Heinrich-Hagmaier-Platz, dessen Entstehung in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

Ob liebevoll gestaltete Familiengärten, naturnahe Rückzugsorte, frisch angelegte Wohngärten, Gemüsegärten oder der gemütliche „Biergarten“ – die Gartenstadt präsentierte sich in einer faszinierenden Bandbreite. Die Vielfalt der Gärten spiegelt das besondere Engagement und die Kreativität der Bewohner wider: Neben Hühnern und anderen Kleintierbewohnern, Insekten-Paradiesen, der wahrscheinlich ältesten Rotbuche in Sinsheim und geheimen Gartenwegen lag der Fokus der Aktion bei den nachbarschaftlichen Begegnungen und dem Austausch.

Ein beliebter Treff- und Ausgangspunkt der Entdeckungstour war der Heinrich-Hagmaier-Platz. Besucher verweilten dort bei kühlen Getränken, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Die Veranstaltung wird von der „Allianz für Beteiligungen“ im Rahmen des Landesförderprogramms „Nachbarschaftsgespräche“ unterstützt. Den Anstoß zur Teilnahme an diesem Förderprogramm gab Eva-Maria Auwärter, Seniorenbeauftragte der Stadt Sinsheim. Im Rahmen der Quartiersentwicklung sollen der nachbarschaftliche Dialog gefördert und nachhaltige, soziale Strukturen unterstützt werden.

„Der Tag der offenen Gärten hat gezeigt, wie lebendig und verbunden unsere Gartenstadt ist. Die Menschen öffnen nicht nur ihre Gärten, sondern auch ihr Herz für Nachbarschaft und Gemeinschaft“, so eine Besucherin begeistert.

Jubiläumsjahr geht weiter



Der “Tag der offenen Gärten” war nur ein Höhepunkt im Rahmen des Jubiläumsjahres. Bereits am kommenden Wochenende, 28. Juni 2025, wird im Stadtmuseum Sinsheim die Ausstellung „100 Jahre Fischers Gartenstadt“ eröffnet. Bis zum 14. September 2025 widmet sich diese Ausstellung dem Thema Gartenstadt im Allgemeinen, portraitiert den Architekten Richard Fischer und den entbehrungsreichen und dennoch zielstrebigen Bauarbeiten vor hundert Jahren. Ein weiteres Highlight folgt am 26. Juli 2025, wenn die Bewohner gemeinsam ein großes Jubiläumsfest feiern. Geboten werden unter anderem ein zünftiges Weißwurstfrühstück, eine Spielstraße für Kinder und ein Rahmenprogramm mit musikalischer Unterstützung der Stadtkapelle Sinsheim.

Die Gartenstadt Sinsheim zeigt eindrucksvoll, wie Quartiersentwicklung, Gemeinschaft und Natur Hand in Hand gehen können und ist damit ein gelungenes Beispiel, das zum Nachahmen einlädt.

Quelle Stadt Sinsheim

