Sandhausen – SVS holt Jannik Graf an den Hardtwald

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen hat mit Jannik Graf einen weiteren Neuzugang für die

kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige wechselt vom SSV Jahn

Regensburg an den Hardtwald und war zuletzt an die SpVgg Bayreuth ausgeliehen.

Der 1,80 Meter große Rechtsaußen wurde seit frühester Jugend beim SSV Jahn

Regensburg ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch vom

Nachwuchsbereich über die zweite Mannschaft bis in den Profikader.

Cheftrainer Olaf Janßen freut sich über den offensivstarken Zugang: „Jannik bringt

Torgefahr über die Flügel, hat einen guten Zug zum Tor und versteht es, seine

Mitspieler in Szene zu setzen. Er passt mit seinem Tempo und seiner Dynamik

wunderbar in unsere Spielidee. Außerdem bringt er trotz seines jungen Alters schon

eine beachtliche Anzahl an Spielen mit.“

In der Saison 2024/25 sammelte Graf bei der SpVgg Bayreuth in der Regionalliga

wertvolle Spielpraxis: In 32 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und bereitete fünf

weitere Treffer vor. Zuvor war er für Regensburg II in der Bayernliga aktiv, wo ihm

in 64 Einsätzen starke 25 Treffer gelangen. Für die erste Mannschaft des Jahn stand

Graf zudem sechsmal in der 3. Liga auf dem Platz.

„Die neue Herausforderung fühlt sich einfach richtig an“, sagt Jannik Graf über

seinen Wechsel. „Ich wollte den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen –

das Umfeld hier beim SV Sandhausen ist sehr professionell und familiär zugleich.

Das Gespräch mit dem Trainer war offen, klar und hat mir das gute Gefühl gegeben,

dass ich hier genau richtig bin.“

Graf ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı,

Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer,

Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat und Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil

Halbauer, Melvin Ramusovic, Leon Ampadu und Berk Inaler der 19. Spieler im Kader

der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt

Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen