Mannheim – Vorsicht neue Betrugsmasche bei Verkaufsvorgängen im Internet

Mannheim/Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Derzeit häuft sich eine neue Betrugsmasche im Zusammenhang mit Verkäufen im Internet. Beispielsweise bot eine 56-Jährige ein Kleid auf einer Onlineplattform zum Kauf an und hatte zur Bezahlung ihre Mailadresse angegeben. Über diese Mailadresse sei sie über einen Link an eine vermeintliche PayPal-Seite weitergeleitet worden. Nachdem sie dort ihr Passwort eingegeben hatte, wurde die Bestätigung eines Kaufs angezeigt. Einen derartigen Kauf habe die 56-Jährige jedoch gar nicht durchgeführt. Derzeit wird durch den Arbeitsbereich “Unbare Zahlungsmittel” wegen Betruges in Höhe von über 900 Euro ermittelt.

Diese neue Masche stellt sich wie folgt dar: Personen bieten über Verkaufsplattformen im Internet Gegenstände zum Verkauf an. Hiernach tritt eine unbekannte Person über den Messenger der jeweiligen Verkaufsplattform mit den Verkäufern in Kontakt, übermitteltet diesem per Mail oder im Chat einen Link und fordert diese auf, den genannten Anweisungen zu folgen. Die Website, die sich daraufhin öffnet, erweckt den Anschein, sie sei von der jeweiligen Plattform und suggeriert, dass das Geld zur Bezahlung bereitstünde. Anschließend wird der Verkäufer aufgefordert, sich auf selbiger Seite bei PayPal anzumelden und den angeblichen “Erhalt” des Geldes zu bestätigen. Tatsächlich gelingt es den Unbekannten aber hierdurch, Bezahlungen vom PayPal-Konto der Geschädigten an weitere PayPal-Konten zu veranlassen. Die Geschädigten merken dies erst durch die anschließende Information von PayPal, dass sie Geldzahlungen an andere PayPal-Konten geleistet haben. Da die Zahlungen über die Option “Freunde&Familie” geleistet werden, verweigert PayPal auch im Nachgang eine Rückerstattung der Gelder.