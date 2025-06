Mannheim – Sommerfest unter freiem Himmel: Reiss-Engelhorn-Museen und Kurpfälzisches Kammerorchester feiern gemeinsam auf dem Toulonplatz mit Musik, vielfältigem Programm für Groß und Klein und kulinarischen Köstlichkeiten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr laden die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) und das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) wieder zu einem kurzweiligen Sommerfest unter freiem Himmel ein. Am Samstag, den 5. Juli bieten sie von 15 bis 20 Uhr vielseitige Unterhaltung für Groß und Klein. Eröffnet wird das Fest mit einem Grußwort von Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und Gabriele Gefäller, Geschäftsführerin des KKO sowie Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, rem-Generaldirektor. Auf dem Programm stehen sommerliche Musikklänge, exklusive Führungen hinter die Museumskulissen und in die Forschungslabore sowie Mitmach-Angebote für Kinder und Familien. Food-Trucks sorgen für das leibliche Wohl und die Winzergenossenschaft Schriesheim steuert edle Weine bei. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei. Das Sommerfest findet auf dem Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5 statt. Bei schlechtem Wetter werden die Aktionen ins Museum verlegt.

Das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) präsentiert an diesem Tag mit mehreren Konzerten die gesamte Bandbreite seines Könnens. Die musikalische Reise führt von den zeitlosen Meisterwerken Mozarts bis hin zu den mitreißenden Klängen Piazzollas. Begleitet von sommerlich beschwingter Musik können sich die Besucherinnen und Besucher exklusiven Führungen anschließen und hinter die Kulissen der Reiss-Engelhorn-Museen und ihrer Forschungseinrichtungen schauen.

Mehrere Rundgänge stehen zur Wahl: Das Archäologen-Team gewährt einen spannenden Einblick in seine Arbeit. Interessierte können einem Restaurator über die Schulter schauen oder in der Bibliothek des Museums Werke entdecken, die teils mehr als 300 Jahre alt sind. Genüsse aus der Zeit von Kurfürst Carl Theodor stehen ebenso im Fokus wie die markante Architektur des Zeughauses. Auch das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie öffnet seine Türen und weckt Begeisterung für die Wissenschaft. Hier gibt es Führungen in den Laboren für Altersbestimmung sowie im Archiv der Dendrochronologie.

Auch für Kinder und Familien ist einiges geboten: Das KKO lädt zur Instrumentenvorstellung auf der großen Bühne ein. Das rem-Team bietet ein Mitmach-Angebot passend zur aktuellen Sonderausstellung „Essen und Trinken” an und geht bei einer interaktiven Rallye dem Geheimnis der Bäume auf den Grund. Im Zelt von Experimentalarchäologe Rudi Walter können Kinder und Erwachsene den Alltag in der Altsteinzeit hautnah erleben und eine Kreativ-Aktion des Vereins für Naturkunde Mannheim entführt in die Römerzeit.

Die Teilnahme am Sommerfest-Programm ist kostenfrei. Außerdem bieten die Reiss-Engelhorn-Museen zur Feier des Tages ganztägig freien Eintritt in die Ausstellungen „Versunkene Geschichte” und „Glanz der Antike” sowie die Sammlungspräsentationen im Museum Zeughaus. Für alle anderen Präsentationen gilt ein rabattierter Eintritt von je 4,50 Euro. Das Museum Zeughaus ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet, alle anderen Gebäude bis 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte und Programmangebote im Museum Zeughaus statt.

Weitere Informationen zum Programm unter www.rem-mannheim.de und www.kko.de

Das Sommerfest ist eine Veranstaltung der Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester mit freundlicher Unterstützung des Vereins zur Förderung des Kurpfälzischen Kammerorchesters, des Mannheimer Altertumsvereins von 1859, des Fördererkreises für die Reiss-Engelhorn-Museen und des Mannheimer Morgens

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen