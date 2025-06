Mannheim – Pfarrer Jörg Hirsch geht in den Ruhestand

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Dreifaltigkeitskirche: Verabschiedungsgottesdienst am 29. Juni um 15 Uhr mit Dekan Hartmann

Nach vier Jahren in der Dreieinigkeitsgemeinde (Sandhofen) im Norden Mannheims geht Pfarrer Jörg Hirsch in den Ruhestand. Dekan Ralph Hartmann verabschiedet ihn in einem festlichen Gottesdienst am 29. Juni um 15 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche.

Im Jahr 2021 kam Pfarrer Hirsch im Rahmen seines Dienstauftrags als landeskirchlicher Springer zunächst vertretungsweise nach Sandhofen. Dort gefiel es ihm im Team mit der Kollegin so gut, dass er bei der Landeskirche den Antrag stellte, bis zu seiner Pensionierung auf einer festen Stelle vor Ort wirken zu können. „Keinen Tag habe ich diese Entscheidung bereut“, schmunzelt Pfarrer Hirsch: „Die Zeit in der Dreifaltigkeits- und der Schönaugemeinde war der krönende Abschluss meiner aktiven Dienstzeit“.

Den Ruhestand lasse er nun ruhig auf sich zukommen. „Da ich aus Erfahrung weiß, dass andere diesen Übergang auch bewältigt haben, bin ich guter Dinge“, blickt er nach vorne.

Bevor Pfarrer Hirsch sich dann seinen Streuobstwiesen und dem Aufenthalt in Gottes schöner Schöpfung widmen wird, wirkt er am Tag seiner Verabschiedung vormittags noch am Tauffest am Weiher in Sandhofen mit. Denn im Mannheimer Norden laden die Dreieinigkeits- und die Schönaugemeinde am 29. Juni um 10 Uhr zur See-Taufe an den Wilhelmswörthweiher bei Sandhofen ein. Das gemeinsame Fest beginnt um 10 Uhr mit einem kindgerechten Gottesdienst auf der Wiese am Vereinsheim der Angler. Für Musik sorgt das Vokal- und Gitarren-Duo „Father and Son“ mit Reiner und Florian Herbon. Anschließend begeben ich die Tauffamilien ans Seeufer. Dort finden am und im Wasser die Taufen statt.

Am Nachmittag lädt die Gemeinde dann zum Verabschiedungsgottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche (Sandhofen) ein.

Die Pfarrstelle wird nicht wieder besetzt. In der Kooperationsregion Nord, zu der die Stadtteile Sandhofen, Schönau, Blumenau und Scharhof gehören, gestalten die Pfarrerinnen Nora Keller und Rebekka Langpape sowie Diakonin Maria Brekle gemeinsam mit den Ältestenkreisen das Gemeindeleben. (dv) Foto: ekma/de Vos

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim